США напомнили главе МИД Германии о своей позиции по «Северному потоку-2» 4.05.2021, 20:45

Вашингтон решительно выступает против строительства газопровода.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон «решительно выступает» против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

«Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

Также в Госдепе сообщили, что в ходе встречи Блинкен и Маас отметили важность трансатлантического партнерства перед лицом «дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана».

В марте Блинкен уже обсуждал с Маасом «Северный поток-2» и отмечал, что Вашингтон выступает против его запуска.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции, принятые конгрессом США в отношении проекта газопровода. В частности, они предусматривают запрет на участие в проекте компаний, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги.

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