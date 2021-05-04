В Могилеве ветер сдул утеплитель со стены многоквартирного дома
- 4.05.2021, 21:12
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Фотофакт.
Порывистый ветер, который в последние дни отмечается в Беларуси, снова натворил бед. По информации, которая появилась в интернете 4 мая, утром ветер практически полностью сдул на землю утеплитель с жилого дома на улице Фатина в Могилеве.
- Падали огромные куски пенопласта, - сообщает подписчик телеграм-канала «Беларусь за МКАДом». Он предположил, что была нарушена технология строительных работ. - Кто им довел технологию, что 2-метровый кусок пенопласта крепится к стене 7 точками клея и без дюбелей?
Официального комментария на этот счет пока нет. А по сообщению областного управления МЧС, накануне, 3 мая, из-за шквалистого усиления ветра до 20 м/с на территории региона произошло повреждение кровли в жилом доме, зафиксированы три случая падения деревьев.