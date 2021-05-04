Зеленский и Дуда подписали Декларацию о европейской перспективе Украины 4.05.2021, 22:15

иллюстрационное Фото: president.gov.ua

В марте Украина подписала такую декларацию с Литвой.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой подписал совместно с президентом Польши Анджеем Дудой Декларацию о европейской перспективе Украины, передает «Новое время».

В Офисе президента Украины напомнили, что это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза - в марте 2021 такая декларация была подписана с Литвой.

Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

В пресс-службе президента отметили, что лидеры Украины и Польши в совместной декларации подчеркнули потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику «открытых дверей» для ассоциированных партнеров, имеющих европейские устремления и соответствующим определенным условиям и критериям.

«Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути», - цитирует пресс-служба президента двустороннюю декларацию, подписанную Зеленским и Дудой.

Как напомнили в Офисе президента, Зеленский находился с визитом в Польше вместе с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

«Во время визита состоялась дискуссия лидеров о нашем общем будущем в Европе и основных вызовах, стоящих перед европейцами», - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Лидеры Польши, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы также подписали пятистороннюю декларацию.

«Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют общие ценности. Это - важный сигнал поддержки евроинтеграционных устремлений Украины», - описали этот документ в пресс-службе президента. Отмечается также, что в документе было подтверждено, что неотъемлемыми ценностями для нашего общества являются: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

Также в пресс-службе президента заверили, что продолжается системная работа со всеми государствами - членами ЕС для получения содержательной политической поддержки на пути Украины в Евросоюз.

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