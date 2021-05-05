Экономист: Цены в Беларуси скоро подпрыгнут, как на пружинах 3 5.05.2021, 7:33

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БОРИС ЖЕЛИБА

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Дефицит бюджета стал рекордным, госслужащих сокращают целыми отделами.

В последнее время в Беларуси запрещают большое количество различных товаров. Так к продаже запретили рыбу, консервы, соки, детское питание некоторых производителей. Сайт Charter97.org поговорил с доктором экономических наук Борисом Желибой о ситуации в торговле, а также как это сказывается на экономике и имидже страны:

– Конечно, это все сказывается негативным образом. Мы свое время возмущались – и правильно делали, – когда Россия накладывала эмбарго на мясную и молочную продукцию белорусских производителей. Такие запреты только обедняют прилавки наших магазинов.

Бывают запреты аргументированные, службы находят какие-то бактерии и так далее, а бывают нет, где торчат уши политики. В частности, то, что Россельхознадзор вводил эмбарго на поставку нашей продукции в Россию, – это объясняется политикой. Если наша власть делала что-то не так по отношению к России, то сразу санкции усиливались, потом их отменяли. Возможно, что белорусская власть как-то хочет повлиять на поставщиков из каких-то стран. Для населения это не значит ничего хорошего.

– Как иностранные компании и международные инвесторы реагируют на подобные меры властей?

– Реакция однозначно плохая. Если страна экспортирует что-то на наш рынок, то она надеется, что товар будет поставлен и оплачен. С появлением препятствий экспортер ищет другие рынки. Здесь теряют обе стороны – и экспортер, и импортер.

– Два месяца назад в Беларуси, чтобы притормозить инфляцию, власти заморозили цены на более, чем 100 товаров. А цены на продукты питания и многие товары продолжают расти. Почему так происходит?

– Да, ввели запрет, чтобы ежемесячный рост не был более, чем 0.2%. Торговля реагирует соответствующим образом. Государственные органы ценообразования в лице МАРТ придерживают цены на продукцию, поэтому торговля повышает надбавки на остальные товары, которые свободны от этого запрета. Возможно, это облегчает жизнь наиболее социально незащищенным слоям населения, которые стараются купить эти товары подешевле, и их зарплата не позволяет более широкий ассортимент. Однако, люди, которым зарплата позволяет, только теряют. Получается, что население в целом проигрывает.

Сегодняшняя ситуация с торговлей печальна, у нее рентабельность буквально 1-2%. Производителям не замораживают цены, поэтому они и повышают цены сообразно инфляции, а вот торговля может повышать только на 0.2%. Конечно, это очень мало, отсюда и низкая рентабельность торговли. Последнее время можно заметить, что прилично банкротятся торговые сети, например, недавно это был «Бигз». Магазины закрываются, и эти площади переходят к более удачливым торговым сетям, типа «Евроопта». Торговля страдает, как говорится, сегодня там нет никакого лишнего жирка.

– В МАРТ уже говорят, что постановления № 100 о заморозке цен на продукты пора отменять. Что произойдет, когда цены не смогут больше сдерживать?

– Естественно, цены подпрыгнут. Их держали, как пружины, поэтому они расправятся и пойдут в рост. Можно ожидать такую реакцию.

– В первые месяцы 2021 года дефицит бюджета стал сильнейшим после 1990-х годов. К чему может привести такое превышение государственных расходов над доходами?

– Сейчас дефицит действительно рекордный за все существование независимой Беларуси. У нас, по-моему, дефицит бюджета 4,5% ВВП, а международная норма – не более 3%. Мы уже слышим, что идут сокращения, даже среди чиновничества, сокращают чуть ли не целыми отделами. Власти пытаются экономить на расходах, а там еще присутствует погашение государственного долга, который увеличивается, особенно внутренний. Это все из-за недобора налогов. Белстат нам показывает, что за первый квартал ВВП увеличился на 0.9%, но это увеличение никак не корреспондирует с доходной частью бюджета.

– Выезд из страны на личном авто стал в Беларуси с 1 мая платным. Как вы оцениваете подобное решение властей? Что еще в стране может стать платным?

– Есть такое выражение – скрести по сусекам. Так вот, государство начинает именно скрести по сусекам, где еще и благодаря чему пополнить бюджет. Додумались, что теперь, когда едешь за границу нужно платить. В свое время Лукашенко заявил, что пусть каждый, кто выезжает за границу платит 100 долларов. Естественно, общественность возмутилась, и этого не стали делать. Сейчас возвращаются к этой мысли, конечно, это не 100 долларов, но, как говорится, главное – начать. Министерство финансов продолжит искать возможности обложить и предприятия, и в большей степени население какими-то другими налогами. К этому стоит готовиться.

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