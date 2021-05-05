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Байден назвал удобную для него дату встречи с Путиным

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  • 5.05.2021, 7:40
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Байден назвал удобную для него дату встречи с Путиным
Джо Байден

Она будет приурочена к другим событиям в рабочем графике президента США.

Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы провести предложенный им саммит с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.

Об этом он заявил после выступления о борьбе США против коронавируса, сообщает Reuters.

«Это моя надежда и ожидания. Мы работаем над этим», — сказал глава Белого дома.

Байден планирует принять участие в саммите G7 в Англии 11−13 июня, а затем улететь в Брюссель для встречи с лидерами Европейского Союза и посетить саммит НАТО 14 июня.

Отмечается, что американские чиновники работают с российскими коллегами над организацией встречи Байдена-Путина в третьей стране во время первой зарубежной поездки Байдена в качестве президента.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что хотел бы провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным летом 2021 года в одной из европейских стран.

Их телефонные переговоры состоялись 13 апреля. Американский президент выразил обеспокоенность наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.

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