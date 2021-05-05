Назван еще один возможный признак коронавируса
- 5.05.2021, 7:52
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Он может свидетельствовать и о других заболеваниях.
У человека, который заразился коронавирусом, могут появляться линии и бороздки на ногтях.
Такой возможный новый признак COVID-19 в организме человека выделил британский профессор Тим Спектор, сообщает издание Metro.
"На отросших ногтевых пластинах видна белая полоса, но поскольку они отрастают долго, последствие может проявляться с опозданием", – пояснил Спектор.
Профессор отметил, что подобные линии и борозды проявляются не у всех, кто переболел коронавирусом. Этот признак также может свидетельствовать и о других заболеваниях.