Назван еще один возможный признак коронавируса 5.05.2021, 7:52

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Он может свидетельствовать и о других заболеваниях.

У человека, который заразился коронавирусом, могут появляться линии и бороздки на ногтях.

Такой возможный новый признак COVID-19 в организме человека выделил британский профессор Тим Спектор, сообщает издание Metro.

"На отросших ногтевых пластинах видна белая полоса, но поскольку они отрастают долго, последствие может проявляться с опозданием", – пояснил Спектор.

Профессор отметил, что подобные линии и борозды проявляются не у всех, кто переболел коронавирусом. Этот признак также может свидетельствовать и о других заболеваниях.

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