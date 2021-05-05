Конец режима предчувствуют и его «ведущие» деятели 6 5.05.2021, 7:59

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фото: expres.ru

Даже российская нефть уже не будет течь в Беларусь в прежнем объеме.

Не оставляет впечатление, что конец режима предчувствуют и его ведущие деятели. И поэтому стараются всячески обезопасить свои последние дни полным отсутствием содержательных инициатив, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Да и возможны ли они, если Лукашенко пытается демонстрировать, что контролирует и вникает во все (включая посевную), что творится в стране. Иначе зачем все эти декреты, наказы Головченко «порешать» финальные вопросы с российским премьером? В принципе, с тем же успехом он мог бы рекомендовать белорусам умываться по утрам, ужинать и пр.

Вчера Лукашенко указом лишил 80 уже бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств воинских и специальных званий. Глупая и мелкая месть тем, кто решил быть по одну сторону с народом, а не остаться охранником для беззакония.

Много бесполезной и даже вредной активности. Но «топливо» режима – только инерция. Потому что даже российская нефть уже не будет течь в Беларусь в прежнем объеме.

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