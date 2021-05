Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт 3 5.05.2021, 8:05

У платформы — оригинальное название.

Для общения с собственными сторонниками и последователями экс-президент США Дональд Трамп, которого заблокировали в соцсетях, запустил собственный сайт.

Об этом сообщает Fox News.

Платформа называется From the Desk of Donald J. Trump (С рабочего стола Дональда Дж. Трампа). Она позволит Трампу публиковать заявления, фотографии и видео, а его сторонникам — размещать их в соцсетях. При этом они не смогут оставлять свои комментарии к контенту.

«Это односторонний вид коммуникации», — заявил источник телеканала, знакомый с принципами работы платформы.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа 8 января после того, как его сторонники штурмовали Капитолий в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом, 6 января.

Трамп призвал своих сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

После события 6 января в Конгрессе инициировали импичмент тогда еще президента Трампа за подстрекательство к насилию. Рассмотрение состоялось уже после вступления в должность Джо Байдена.

45-й президент США и выдвиженец от республиканцев Дональд Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену. Сенат США признал Дональда Трампа невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов, в том числе семь представителей Республиканской партии, 43 голосовали против. Для импичмента не хватило 10 голосов.

Трамп длительное время отказывался признать свое поражение и называл выборы сфальсифицированными. Его команда обжаловала результаты президентских выборов и инициировала пересчет голосов в разных штатах, однако это оказалось безрезультатным.

