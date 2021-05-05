«Записался на укол от коронавируса, но вакцина закончилась» 5.05.2021, 8:33

2,094

фото: adobe_stock

Как дела у «особенного пути» в борьбе с коронавирусом?

Вакцинация российским «Спутником V» продолжает держать в напряжении не только за счет научных успехов (или скепсиса — смотря на какой вы стороне), но и факта самого наличия. У читателей снова проблемы с поставками медикамента, а ведь о массовом вакцинировании еще и речи не идет, если говорить о мировых масштабах. Все больше известных стран подбирается к отметке в 50% вакцинированного населения, пишет onliner.by.

А что у нас?

Типичная история: «Хотел сделать прививку от коронавируса, так как слышал, что вакцинация уже началась. Записался в свою поликлинику, тогда мне сказали, что колоть будут «Спутник V» или Vero Cell. Предпочтение отдавал «Спутнику V», так как его эффективность кажется выше. Но когда меня пригласили на укол, а это было спустя полторы недели, то оказалось, что осталась только китайская вакцина, а когда будет наша, ни врачи, ни в регистратуре не знают».

О перебоях с поставками мы писали ранее, причем тогда в Минской районной поликлинике сперва закончилась российская вакцина, а через день — и китайская.

Как выяснилось, вакцина действительно может пропадать: такой уж ажиотаж.

Каковы темпы вакцинации населения?

Официально массовая вакцинация началась 8 апреля. До этого прививали медиков, педагогов и (по желанию) премьер-министров. Почти за месяц работы в медицинских кабинетах первым компонентом вакцины укололи чуть больше 291,5 тыс. желающих, а полностью привиты были 114,4 тыс. человек — именно эти цифры последний раз появлялись в сводках Минздрава. В мае данные пока не публиковали.

Помимо перебоев с поставками, важный фактор в создании «коллективного иммунитета» — доверие граждан к медицинской процедуре. Так, согласно данным независимого исследования SATIO и BEROC, из 987 респондентов высказывание «Я бы сделал прививку от коронавируса, если бы она была доступна» расценивают так: 25% полностью отказались от укола, 38% скорее не согласны, 27% скорее согласны, и лишь 10% готовы сделать прививку. Как правительство будет повышать доверие граждан к вакцине (причем любой), мельком прописано в том же Национальном плане:

Будет создана социальная реклама на тему вакцинации против COVID-19, которая будет транслироваться по телеканалам, в общественном транспорте и организациях.

Будут подготовлены и выпущены информационные программы с участием медиков и различных экспертов.

Продолжится информирование населения о ходе и особенностях вакцинации.

В середине апреля председатель Минского горисполкома выразил свое недовольство скоростью вакцинации минчан. В двухмиллионном городе от коронавируса тогда были привиты всего 22 тыс. человек (0,22% населения Минска), и это включая медработников и педагогов, которыми стали заниматься гораздо раньше.

Темпы будут расти, пообещали Onliner в Минздраве. Возможно, помогут центры вакцинации, один из которых собираются открыть в «Экспобеле», или производство еще одной российской вакцины, которое планируют наладить в октябре.

Если сравнивать наши темпы с соседями, то видно, что Беларусь и Украина — в отстающей группе. В Беларуси введено 343 тыс. доз, которых будет достаточно для вакцинации 1,8% населения, в России — 19,8 млн (6,7%), в Латвии — 314 тыс. (8,2%), в Литве — 995 тыс. (17,9%), в Польше — 11,9 млн (15,6%), в Украине — 756 тыс. (0,9%). Такие цифры приводит агентство Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации по всему миру.

А вот данные Our World in Data по доле привитых хотя бы одной дозой в общей массе населения (найдите Belarus):

Где будут брать вакцину и сколько на это потратят?

На «Белмедпрепаратах» планируют выпускать около 500 тыс. доз «Спутника V» в месяц. Без покупки вакцины извне нам не обойтись (мировая практика).

В 2021 году на закупку вакцины от коронавируса предусмотрено выделить 50 млн рублей — примерно на 2 млн доз. Также известно, что стоимость лечения от коронавируса одного пациента в зависимости от тяжести заболевания варьируется от 300 до 3300 рублей (данные Минфина), и, если сравнивать эти суммы со стоимостью дозы в 30 рублей (в расчете на человека), видна эффективность не только для здоровья, но и для экономики.

Еще для экономики полезно экспортировать вакцину. Но обещают сначала позаботиться о своем населении.

«Когда появится возможность для экспорта вакцины, будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором», — заявлял замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.

Когда появится «наша» вакцина и что мы с ней будем делать?

Третий путь (добавьте к закупке вакцины и розливу) белорусской кампании по вакцинации — производство собственной вакцины. Чаще всего о ней говорил Лукашенко, то ли требуя этого от ученых, то ли поддерживая их в собственной инициативе. По его мнению, на ее разработку понадобятся «деньги небольшие, около 5 млн рублей».

«Отечественная вакцина — дело чести Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину… Много кто уже производит эти вакцины. Если получится надежная, качественная — 98—99% гарантии: это будет прорыв. К хорошему надо стремиться», — заявлял Лукашенко 26 марта.

Тогда же в белорусской Академии наук сказали, что на разработку собственной вакцины понадобится не менее трех лет. Фактически это «работа на будущее».

«Коллективный иммунитет» — а где он есть?

Нельзя с полной уверенностью сказать, есть ли на планете место, где живут люди и уже не болеют коронавирусом. Но если верить информации с сайта Оur World in Data (там собираются сводки из официальных источников разных стран), Гибралтар — первая в мире страна, полностью завершившая программу вакцинации всего своего взрослого населения. Успешность такой кампании заключается в том, что население Гибралтара составляет всего 34 тыс. человек.

В начале январе (на пике) там в сутки заболевало до 130 человек. С середины марта (после окончания тотальной вакцинации) выявлено менее 20 новых случаев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».