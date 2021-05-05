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Гол Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»

  • 5.05.2021, 8:42
Гол Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»
Егор Шарангович

Белорус признан второй звездой матча.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» обыграл «Бостон» в овертайме (4:3 ОТ).

Нападающий «дьяволов» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой, белoрус сравнял счет и перевел матч в овертайм, сообщает «Трибуна».

Шарангович провел на льду 16 минут 58 секунд, нанес 2 броска, завершил матч с показателем полезности «+2», признан второй звездой матча.

Отметим, что в последних пяти матчах у Шаранговича 5 голов. Всего в этом сезоне у 22 леьнего форварда 29 (16+13) очков в 51 матче в НХЛ.

Добавим, что «Нью-Джерси» лишился шансов на выход в плей-офф.

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