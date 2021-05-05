«$200 тысяч инвестиций, шесть тысяч биткоинов в кошельке»: белорус рассказал, как вложился в криптовалюту 1 5.05.2021, 8:59

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Фото: Alesia Kozik/Pexels

История романтика, который поставил все на биткоины.

Можно быть «криптоэнтузиастом» или «криптопрофессионалом» — и тот и другой пытаются совладать с уже не новым феноменом современности — виртуальными деньгами (которые «мыльный пузырь»). Спустя много лет после того, как появился первый биткоин, можно рассказывать истории успехов и провалов — таких появилось немало.

Onliner поговорил с одним из тех, кто вошел «в тему» почти в самом ее начале. Как оказалось, Слава успел побывать на коне, но также пережил не лучшие времена. Он рассказал свою интересную историю, оставшись в тени.

Для нашего героя все началось где-то в 2010—2011 годах. Человек увлекающийся, Слава проникся философией криптовалюты.

Романтик, который поставил все на биткоины, и мошенник из даркнета

— Я достаточно большой романтик, сочувствующий идеям децентрализации и многим идеям анархистов — касаемо независимости от некоего центра, который, как правило, начинает давить и навязывать свою волю, — говорит Слава; к тому же биткоин казался ему чем-то «киберпанковым», что вызывало дополнительный интерес.

— Отличный инструмент для возможности быть менее подконтрольным какому-либо эмиссионному центру. И я вошел с головой. Все, что было, поставил «на зеро», — в его слова о «поставить все, что было» заложен буквальный смысл.

— А сколько было?

— Тогда мsы были в непростом семейном положении. Молодая семья, пожили пару месяцев у родителей жены. Как-то нам не очень хватало самостоятельности и воли в принятии решений (улыбается. — Прим. Onliner). Но сняли квартиру, с трудом перебивались. Примерно через полгода выяснилось, что у хозяйки открытая форма туберкулеза. Мы, к счастью, не заразились, но после этого у супруги появился панический страх снимать квартиру. Пошли жить к моим родителям. Это было… мягко говоря, ад. Как минимум для меня. Очень непростая ситуация… Существует шутка, что у китайцев иероглиф, обозначающий бедствие, — это две женщины под одной крышей… — смеется Слава.

— С огромным трудом было собрано $30 тыс. — их я и вложил. Правда, вначале попался на удочку мошенников — пропало $10 тыс. Сделка тогда проводилась в даркнете, я был обманут человеком по имени < …> (называет имя. — Прим. Onliner). Он проживает в одном из прибалтийских государств — у меня даже был точный адрес. Я обращался в полицию, но тогда для них это было что-то непонятное, поэтому никто дело не завел. А на остальные купил биткоины. Потом регулярно поднимал тост «за курс плюс $100» — он стал моим фирменным, — продолжает он с улыбкой.

По словам Славы, это был путь к спасению, который сработал.

— Мы дождались того минимального порога, когда могли купить квартиру, — и за бо́льшую часть биткоинов купили. Случился практически второй день рождения семьи.

— Бо́льшая часть от скольких? — уточняем осторожно.

— Тогда было около 6 тыс., — вспоминает Слава.

Было жалко и обидно? Говорит, не слишком. Поддержала супруга, которая озвучила банальную истину: невозможно знать наперед, где получится, а где нет.

«Асики» ввозили как 15-килограммовые флешки, приборы для астрономии и компьютеры для решения любительских математических задач»

Тема продолжала удерживать Славу, который вошел в бизнес по майнингу. Начинали, как и все, «по классике» — с фермами на видеокартах. Потому в эпоху расцвета появились ASIC.

— Я гуманитарий и по образованию, и по складу ума, и для меня технические вещи представляют собой повышенную сложность. Хотя я пошел в «айтишку» со второго курса университета и ни дня не работал в другой сфере.

Мне приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы разобраться в теме. Но, как ни странно, при этом у меня гораздо больше эффект радости: когда все-таки получается, переживания сложно описать словами. Мне очень помогли два брата — два моих близких друга. Один из них и познакомил меня с идеей биткоина в принципе, а второй был практиком, который помог сорганизоваться с видеокартами, их сбором в фермы, охлаждением.

Позже открылись предзаказы на китайские «асики». Купили их… Их нужно было растаможивать, но мало кто понимал, что это. Мы точно знали, что нельзя говорить слова «крипто-» и «шифрование» — особенно последнее. Потому что тогда — через КГБ. После нас некоторые попались: говорили в открытую, а потом долго доказывали, что «это другое шифрование».

И мы их растаможили, как ни удивительно звучит, как большие флешки. Которые весят 16 килограммов… (смеется. — Прим. Onliner). Мы честно пытались объяснить. Спрашивают: «Ваши устройства что-то показывают?» — «Нет». — «Информацию сохраняют?» — «Да». — «Значит, флешка».

Следующая партия была уже из Америки, кажется: я заказал майнеры Butterfly. Они были еще больше, килограммов под 20. Когда они пришли, на таможне снова возникли вопросы. Я сказал, что это бэушные аппараты для астрономов, чтобы следить за звездами.

Ну и под конец волны «асики» были уже из Швеции — летали за ними на самолете сами. Почти вырвались из «зеленого» коридора, но нас остановили: «Пройдемте». Я тогда на ходу сообразил, что это «трехкомпонентные компьютеры» (мы были вдвоем, у каждого по три блока) — назвал их «Альфа», «Гамма» и «Омега» или типа того. Говорю, они подключаются вместе и решают любительские математические задачи (но ведь так и есть).

Таможенник долго ходил, выяснял, выискивал надписи на плате, смотрел в интернете, но таких вообще не было еще нигде. Пропустили, но сказали, что второй раз не прокатит.

«Зря начали майнить: надо было купить биткоины и сидеть ровно, ждать»

— На самом деле выгодно было бы купить биткоины, сидеть ровно и ждать. По деньгам к концу моей «эпохи майнеров» инвестиции составили около $100 тыс. По долларам все это, безусловно, отбилось, по биткоинам — ни разу. То есть если бы я просто на те же деньги купил биткоины, это было бы на порядок выгоднее.

А майнинг на видюхах — это своего рода диверсификация рисков. Если бы все «ляснулось», не взлетев, у тебя на руках остались бы видеокарты, которые можно продать и отбить немного денег. Очевидный бонус в том, что появляются конкурирующие криптовалюты, форки, которые также можно майнить.

При умелом обращении с видеокартами, как сейчас эфир пошел вверх, это было вполне целесообразно. У хозяйственного человека это принесло и еще будет приносить немало пользы.

Вообще, тогда было время романтиков. Какой-то период наша ферма выдавала 1% от мощности всей сети. Сейчас это звучит грандиозно, тогда это было «ну, так…».

Со временем, говорит Слава, сфера становилась все более «профессиональной», процесс обрел производственные масштабы, в которых заработать на майнинге доверенных криптовалют «частнику» становится все сложнее. Сейчас, по его словам, выгоднее инвестировать. Но есть нюансы.

«Успеть на волне хайпа снять спекуляционную прибыль»

В каждой криптовалюте есть спекуляционная составляющая — в одних ее больше, в других меньше. Поэтому, по словам Славы, есть огромный риск вложить «не в ту валюту». Более сохранно для инвестиций (хотя риск при этом все равно значительный) выбирать из основных криптовалют, считает он: это как минимум сам биткоин, а также догоняющий и обгоняющий его эфир.

— Инвестируя во что-то другое, надо понимать, почему и зачем ты это делаешь. Если ты это делаешь как очень высокорисковую инвестицию и рассчитываешь успеть на волне хайпа снять спекуляционную прибыль, то окей.

Можно также внимательно изучить криптовалюту, выяснить ее бэкграунд, на чем она основана, каковы ее цели и успешность реализации. Я, например, с удовольствием читал и погружался в тему «айоты» (IOTA). Она выделяется среди прочих тем, что в ней отсутствует комиссия за платежи. Меня привела в восторг сама концепция, потому что в остальных сетях ты платишь за каждую транзакцию, и чем более высоконагруженная сеть, тем больше приходится платить за перевод.

И какие-то вещи, которые ты хотел бы поставить на блокчейн, на поток, сильно ограничиваются ценой транзакции: чаевые или кешбэк, например, уже не работают. Это как банковским переводом давать чаевые — нонсенс.

Я очень надеялся, что «айота» — это не скам, и пока что она развивается. Я вложил некоторую сумму денег в нее, потому что меня восхитила сама ее концепция. Если принесет дивиденды, это будет здорово и сказочно.

Криптовалюта, думаю, должна нести в себе какие-то технологии, иначе она не будет востребованна и ликвидна. Ценность биткоина в том, что он представляет собой безопасную и надежную «транспортную систему». Это значит, что помешать этой системе можно, лишь вложив просто неимоверное количество денег. А в этом нет смысла. Эфир — это деривативы: ты можешь оцифровывать и токенизировать любые товары/услуги, валюты и так далее, писать смарт-контракты. Или тот же самый «файлкоин» — пионер в своем роде. Интересная концепция, но я не стал инвестировать, хотя недавно она выстрелила.

И есть криптовалюты, которые имеют только лишь спекулятивную ценность. Такие интересны во времена хайпа, когда идет движ. Они могут принести два, три, пять «иксов», но они точно так же сдуются практически в ноль, когда случается коррекция.

«Торговать на бирже? Если ты профессиональный трейдер, то можно»

Слава рассказал о паре самых значительных провалов в своей деятельности. Помимо потери первых $10 тыс., о которой он упоминал выше, было еще два неприятных момента.

— Я как-то вложился в IceDrill. Она была зарегистрирована в США и предлагала инвестиции в большую майнинговую компанию, которая собиралась арендовать (и арендовала) дата-центры, все было очень похоже на правду. Но в какой-то момент они успешно слились, «щедро» выплатив всем инвесторам, по-моему, 6% от внесенных средств.

И еще один провал — попытка торговать на бирже. Как правило, это приводит к потере. Единичный успех и работа в тестовом аккаунте — это все прекрасно, показывает возможность заработать, но статистически ты все равно столкнешься с проигрышами. Это должна быть профессия, человек должен понимать, что он делает, то есть быть трейдером.

Сейчас торговля криптовалютами вышла на тот же уровень, что и всякие «форексы». Угадай верх/низ, потом это делегирование своих денежных средств брокеру, честность которого ты проверить не можешь. Все циферки — выгоднейшая сфера для манипуляции с курсом, а в них задействованы серьезные финансовые институты. Власть над этими циферками находится в ограниченном количестве рук — владельцев бирж, например. Поэтому рассчитывать на совсем честную игру не стоит, — говорит Слава с ироничной улыбкой.

Он также передал привет мошенникам из сферы онлайн-бирж, предлагающих «приумножить капитал — только принеси деньги». Он считает, что в определенных слоях общества сложилась ошибочная уверенность в том, что обмануть — это некое достоинство и признак сообразительности, хитрости, смекалки.

— Это заблуждение. Жертвы мошенников — это обычные неподготовленные люди, которые живут своей жизнью. Они не обязаны ни в чем разбираться, противостоять хитростям. Против них работают люди, которые зарабатывают этим [мошенничеством] на хлеб. Для них это профессия, они очень глубоко осваивают все моменты психологических манипуляций, условия, в которых человек перестает быть адекватным, используют различные механизмы-ловушки. Фактически это можно представить как бой рядового гражданина и крепкого бойца из MMA.

Неужели мы будем хвалить чемпиона по боям без правил, который «загасит» простого человека? Нет, это вызовет всеобщее порицание. Так и здесь. Их схемы — это проявление слабости, а не силы.

«Оплатим перелет и жилье, купим твои биткоины в два раза дороже»

Кстати, нашему собеседнику «посчастливилось» столкнуться со злодеями — правда, уровнем повыше, чем у тех, кто звонит по Viber и предлагает «зафиксировать мошеннические действия».

— Тогда у меня были проблемы со здоровьем, я был на грани жизни и смерти, поэтому до происходящего вокруг не было особенного дела — отчасти это и спасло. Ко мне обратился знакомый через знакомого: сосватал как бы выгоднейшую продажу биткоинов. Все это должно было происходить за границей, в Италии. Мне прислали видео, где чувак с такими большими баулами денег пересчитывает на камеру банкноты, а рядом — записка с моим именем. Как в лучших клипах с «баблометами» с огромным количеством 500-евровых купюр. Должно было снести крышу…

Я понимал, что это мошенники, мне просто было интересно, как оно выглядит дальше. Вел активную переписку, тоже отправил видео с доказательством, что у меня есть биткоины в таком-то количестве.

Стали договариваться о встрече — в шикарнейшем отеле, чуть ли не вертолете привезут. Практически бал-маскарад! (Смеется. — Прим. Onliner) Приемы были стандартные: дорогие часы, спорткары на фоне и так далее. Типа, бабло есть, только биткоины нужны — приезжай, дорогой, купим в полтора-два раза дороже, только приезжай.

Общение я прервал, а позже узнал, какой мог быть исход: если бы приехал, в зависимости от того, как бы себя вел, в лучшем случае лишился бы только биткоинов…

«Разница в курсе биткоина — это прибыль. Заплати налоги. Очень много налогов»

Сейчас в Беларуси действует декрет №8 «О развитии цифровой экономики», который среди прочего освобождает от налогов при операциях с криптовалютами. Поэтому особых вопросов к людям, которые внезапно разбогатели на крипте, нет. Но еще совсем недавно приходилось доказывать, что ты не верблюд.

— Около двух лет я был под прессингом нашей налоговой: они выявили у меня прибыль в очень больших размерах. Как? Мои операции [с криптовалютой] «слил» иностранный банк, мне насчитали десятки тысяч долларов только налогов.

Я самоотверженно доказывал саму концепцию криптовалют и то, что это [курсовая разница] не является прибылью. Для этого я сделал два простых хода: направил запрос в Нацбанк с просьбой пояснить, что такое электронные деньги, и второй запрос в налоговую: является ли прибылью курсовая разница при операциях с электронными деньгами. Получил ответы, в которых говорилось, что курсовая разница в курсах электронных денег не считается прибылью, а от Нацбанка — что биткоин соответствует понятию электронных денег.

Я пришел с этими ответами в налоговую и заявил, что с моей стороны операции с криптовалютой являются обычной диверсификацией инфляционных рисков. Мол, я опасаюсь инфляции и свято верю, что электронные деньги в виде биткоина подлежат дефляции.

Меня потом много раз вызывали на беседы в финансовую милицию, налоговую. Я терпеливо все объяснял. Вели себя как бы дружелюбно: ты расслабляешься, поясняешь все по-человечески. Но когда дело было закрыто из-за выхода декрета, я узнал, что на меня пытались завести уголовное дело за моей спиной. Жаль, что их цель была не прийти к истине, а содрать налог во что бы то ни стало, даже ценой сломанной судьбы… Ради чего?

Слава пояснил, каким образом в истории оказался замешан банк. По его словам, тогда (несколько лет назад) это был один из способов безопасно получить деньги за проданную крипту (чтобы не прибегать к услугам «менял»). Майнеры пользовались также услугами иных финансовых организаций — полностью официальных. Однако не все умели и хотели работать с финансами от операций с виртуальными деньгами. В случае с чешским банком, услугами которого пользовался наш собеседник, его сотрудники не вняли объяснениям и фотографиям ферм, закрыли счет и передали информацию «куда следует»: мол, разбирайтесь сами.

— Думаю, они не представляли, во что это для меня выльется, — говорит Слава.

Афтершок

— Трейдерство очень сильно подорвало мое нервное здоровье. Это было постоянное ожидание того, какой будет курс: телефон в руке, каждые полминуты ты проверяешь курсы, молишься придуманным богам, эмоции зашкаливают, накапливается стресс и… Я прошел все этапы, — говорит теперь уже с улыбкой Слава. — Тогда я многое понял: есть базовые, самые главные ценности — это семья. А все остальное идет либо фоном, либо второстепенно. И как только оно начинает мешать твоей основной ценности, это неправильно. Это актуально для любой зависимости: курения, алкоголя, игр. При неумелом использовании все может привести к краху.

— Кстати, сколько всего было инвестиций за это время?

— Примерно $200 тыс. По долларам я их отбил.

Накопил на крипту, все потерял. Взял в долг, отыграл, а потом снова потерял. Решил продать квартиру

Все наши собеседники, которые активно занимаются криптовалютами, всегда по несколько раз в одном разговоре подчеркивают: эта деятельность несет в себе очень высокие риски, поэтому действовать сломя голову попросту нельзя. Как бы нам ни хотелось закончить материал на мажорной ноте, его финалом будет история неуспеха — как очередное напоминание.

— Есть история одна, щепетильная. Недавно ко мне обратился хороший знакомый. Он долгое время ответственно трудился на своем рабочем месте, каждый рубль доставался ему трудом. Он загорелся криптовалютой давно, но долгие годы просто наблюдал — еще со времен курса в сотни долларов. Это осторожность, свойственная большинству белорусов: присмотреться, почитать, потерпеть…

В итоге решился попытаться поймать текущую волну. С трудом собрал около $6 тыс. и вложил через белорусскую биржу. Он не первый, кто ошибается, нажимая на кнопку «Купить»/«Продать» — у них по умолчанию стоит торговля с «плечом». А это фактически как игра в казино или Forex. Такие теряют деньги, не зная, на что подписываются: нажал кнопку, курс пошел вниз, и практически вся его сумма сгорела.

При этом у него очень сложные жилищные условия, а дети нуждаются в лечении и уходе. Поэтому он решил отыграться. Он действительно отыграл на высокорисковых, а потом классика жанра — опять нажал что-то не то и снова потерял все. И на этом не остановился: попросил одолжить, но я по объективным причинам отказал (Слава пояснил их журналисту. — Прим. Onliner).

Надеюсь, у него в итоге получилось, потому что он планировал продать квартиру и поставить все «на зеро».

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