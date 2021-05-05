The Times: В Британии придумали новую стратегию борьбы с коронавирусом 5.05.2021, 9:04

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Власти намерены предложить ее некоторым категориям граждан.

Власти Британии намерены предложить людям старше 50 лет ввести третью дозу вакцины от коронавируса для того, чтобы эффективнее бороться с пандемией и, в частности, с распространением новых штаммов, сообщает The Times.

По данным газеты, сейчас рассматриваются два варианта: использование вакцин, специально разработанных для того, чтобы бороться с мутациями коронавируса, или введение третьей дозы вакцин, которые уже используются в стране (Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna).

Эти препараты, пишет газета, не так эффективно борются с распространением зарубежных штаммов, как с распространением британского.

The Times сообщает, что первые исследования этих двух опций вселили в правительство Британии надежду на то, что их будет достаточно для борьбы с существующими и новыми мутациями. Кроме пожилых, власти намерены предложить третью прививку людям с сопутствующими заболеваниями, из-за которых они находятся в группе риска. Один из способов введения третьей дозы — во время ежегодной вакцинации от гриппа, но в другую руку, уточняет газета.

Она также приводит слова высокопоставленного члена правительства, который заявил, что в результате ревакцинации уровень защиты населения от COVID-19 может быть настолько высок, что к Рождеству пандемия сойдет на нет и «отойдет на второй план», как любая циркулирующая болезнь. «Настолько, что более молодым людям уже не понадобится делать третью прививку, потому что передача вируса окажется на низком уровне», — пояснил он.

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