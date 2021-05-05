«И какую таблетку подсунут Лукашенко – большой вопрос» 2 5.05.2021, 9:13

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Все может быть, как в фильме «Смерть Сталина».

Пока таракан называет «мерзавцами» ВОЗ, ООН европейцев и американцев, которые якобы не помогли ему бороться с ковидом, напомним, кто громче всех кричал про «психоз». Помощь тут может быть только одна – упаковать деда и увезти на психовозе в соответствующую больницу. Тем более там Сашу ждут уже с августа, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

СМИ недавно уже разбирали ситуацию и рассказывали, что Беларусь сама не пользуется возможностями, которые предоставляют ЕС и ВОЗ. А если и получает что-то, то не считает нужным благодарить партнеров, которые стали идеологическими врагами.

Только «вражеская» Польша в 2020 году отправила два гуманитарных конвоя. Вот даже посол Беларуси в этой стране засветился - позирует на фоне колонны из 40 фур с 300 тоннами груза. Общая стоимость безвозмездно переданного медицинского имущества стране, «которая ни в чем не нуждается» и в которой на тот момент короновируса официально не было - около 20 млн евро. Просто дед и его хунта — это как алкаш возле магазина, который клянчит на еду. И очень недоволен, когда ему вместо денег «на бутерброд» дают тот самый бутерброд.

Более того, дед и его окружение продолжают усугублять ситуацию, устроив охоту на врачей. Смеем утверждать, как и в случае с травлей многодетных матерей, это далеко не совпадение. Врачей сознательно довели до того, что они вынуждены подавать сигналы SOS. Только хунта забыла, что ее лечить тоже кто-то будет. И какую таблетку они дадут – большой вопрос. Дед, вот небольшой фрагмент из фильма «Смерть Сталина» для размышлений.

Пиневич, который стал министром против своей воли (мы писали ранее, что его долго уговаривали и в итоге пригрозили просто папкой с компроматом), делает просто то, что ему говорят. Что, конечно, не освободит от ответственности.

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