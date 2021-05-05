Ученые обнаружили «таинственный океан», от которого исходит странная пульсация 1 5.05.2021, 9:31

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«Океан» кружит вокруг нашей галактики.

Астрономы обнаружили невидимый океан темной материи, который кружит вне Млечного Пути. Звездный след уже начали наносить на карту самого отдаленного региона нашей галактики.

Об этом пишет издание LiveScience.

Ученые смогли увидеть таинственный след звезд, который оставила маленькая галактика, приближающаяся к Млечному Пути. По их словам, он может раскрыть тайны темной материи.

Согласно с новой картой неба, путь звезд вне звездчатых спиральных рукавов центрального диска Млечного Пути в галактическом ореоле проходит вместе с карликовой галактикой на орбите вокруг Млечного Пути. Эта галактика, которую называют Большое Магелланово Облако (LMC), вращается на расстоянии примерно 130 тысяч световых лет от Земли. Ее след, как кажется на первый взгляд, состоит исключительно из звезд, но исследователи обнаружили, что звезды могут двигаться.

Астрономов заинтересовала эта пульсация в космосе, поскольку они считают, что она может состоять из темной материи - загадочного вещества, которое составляет подавляющее большинство веществ во Вселенной. Ученые предполагают, что темное вещество - невидимое, а взаимодействуя с веществом, которое мы можем увидеть только благодаря гравитации, оно должна быть везде в галактическом ореоле.

"Мы считаем, что этот след состоит из темной материи, и он тянет за собой звезды, и именно поэтому мы можем его обнаружить", - говорится в заявлении соавтора исследования Николаса Гаравито-Камарго, докторанта университета в Аризоне.

Гравитационное воздействие темной материи можно наблюдать во всей Вселенной: это жизненно важные настройки нашей галактики, которые приклеивают к ней звезды и планеты, чтобы они не взлетали, когда галактика вращается. Однако, что такое сама темная материя или как она себя ведет, остается одной из величайших загадок астрономии. Исследователи надеются, что, изучая след Магелланового облака, они смогут изучить темное вещество.

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