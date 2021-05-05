Индийский авианосец и зависть российских кораблестроителей Александр Коваленко

5.05.2021, 9:37

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«Великую державу» давно догнали и перегнали те, кого она даже не рассматривала как конкурентов.

В индийской прессе и экспертной среде с неподдельным ажиотажем обсуждается уже вторую неделю подряд сообщение о том, что первый индийский авианосец национальной постройки «Викрант», будет передан ВМС Индии в конце 2021 года, с последующим вводом в строй в 2022 году.

Внимание к этому событию настолько высокое не только потому, что этот корабль был разработан и построен индийскими кораблестроителями, но и потому, что данный корабль ждали с 2006 года, когда он был заложен на верфи Cochin Shipyard Limited. И, тем более, с учетом того, что сроки его сдачи, обозначенные 2015 годом, сдвинулись на долгие 6 лет.

Тем не менее, если как было озвучено, этот корабль будет передан ВМС Индии в конце этого года, то можно не гипотетически, а вполне открыто говорить о том, что эта страна смогла освоить строительство авианосцев. Причем, грубо говоря, у нее на это ушло 15 лет.

В свою очередь, как известно, страна, принимавшая непосредственное участие в проектировании «Викранта», а также продавшая в свое время Индии авианесущий крейсер проекта 1143.4 «Адмирал Горшков», переименованный в «Викрамадитья», до сих пор не может у себя наладить постройку боевых кораблей данного класса.

На сегодняшний день, проект российского авианосца «Шторм», обросший множеством вариаций, от супер авианосца, до среднего и даже малого, невозможно реализовать ни на одной из российских верфей. А если это строительство и начнется, то из-за отсутствия всех необходимых технологий, а так технических и технологических средств, не говоря уже о финансировании, может так никогда и не завершиться.

Как пример можно привести не то, чтобы строительство, а банально, ремонт Тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов», отправленного на ремонт и модернизацию в 1997 году и до сих пор на них находящийся. То есть, ремонт крейсера занял уже более 20 лет.

Или ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», официально начавшийся в 2017 году и аналогично, до сих пор не завершившийся. И еще вопрос, завершится ли?

У России, страны, которая позиционирует себя как великая морская держава, серьезные проблемы со строительством боевых кораблей большого водоизмещения. Предел, который может осилить технический и технологический потенциал «великой морской державы» не превышает 10 тысяч тонн.

А потому, Индия, которая в этом году получит в свое распоряжение не просто второй авианосец, а свой собственный, сейчас испепеляется завистливыми взглядами российских корабелов, которым такое достижение повторить вряд ли уже будет суждено.

Между тем, Индия планирует заменить отживающую свой срок «Викрамадитью» более современным авианосцем, а именно – «Вишал». Насколько успешно будет реализован этот проект, покажет время, ведь строительство и ввод в строй данного корабля ориентировано на 2030-е года. Но если это и так, то отстававшая в вопросах военного кораблестроения в эпоху СССР Индия, не просто догонит, а значительно перегонит современную Россию в этом вопросе.

Хотя, почему «догонит» и «перегонит»? Уже догнала и перегнала.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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