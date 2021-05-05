Политолог: В какой-то момент генералы из Совбеза захотят приблизить час обретения этих колоссальных полномочий 2 5.05.2021, 9:56

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Власти заигрались в заговор против Лукашенко.

Заявление Лукашенко о том, что на случай своей гибели он готовит декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности, наделало шуму и продолжает резонировать. 4 мая премьер Беларуси Роман Головченко попытался объяснить журналистам, для чего нужен анонсированный декрет о «коллективном президенте». Но получилось не слишком убедительно, пишет в статье на сайте naviny.online политический обозреватель Александр Класковский.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции конституции: это возможность физического устранения руководства страны», — сказал Головченко.

Да, но в статье 89 Конституции Беларуси мы находим исчерпывающую формулировку: «в случае вакансии должности президента» полномочия временно переходят к премьеру. Вакансия же может появиться по любой из множества причин (умер естественной смертью, застрелен снайпером, подавился вишневой косточкой и т.д.), перечислить которые в основном законе просто немыслимо.

Подготовка же форс-мажорного декрета может восприниматься как признак нервозности, если не панических настроений во властной верхушке. Обыватель рассудит: наверное, наверху серьезно мандражируют, предполагая, что заговоров (причем настоящих) может быть много, и не слишком надеясь, что спецслужбы их раскусят.

Палка о двух концах

В случае такого декрета, если вдуматься, вероятность заговора на самом деле повышается. Где гарантия, что в какой-то момент генералы (которых в Совбезе много, а может стать еще больше) не захотят приблизить час обретения этих колоссальных полномочий? И где гарантия, что на этой почве их интерес не сомкнется с интересом Москвы?

Возможно, Лукашенко уже осознал эти риски. Во всяком случае, декрета пока нет, хотя еще 24 апреля вождь режима пообещал, что подпишет документ в ближайшие дни.

В любом случае эти метания с декретом, суетливые поиски некой палочки-выручалочки наверняка подводят более-менее мыслящего обывателя к простой мысли: если правитель уповает на орган с особыми полномочиями, то выходит, что за 26 лет правления он не создал надежной, полноценной, нормально функционирующей системы государственных институтов.

Вообще властная верхушка и ее пропаганда явно заигрались в историю с заговором и нагнетание чрезвычайщины на этом фоне. В итоге то, что по замыслу должно вызывать трепет, вызывает у многих лишь сарказм.

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