В Польше подтверждены две вспышки индийской мутации коронавируса 5.05.2021, 10:05

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Фото: NurPhoto

Штамм зафиксирован в окрестностях Варшавы и в Катовице.

В Польше подтверждены две вспышки индийской мутации коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. По его словам, в окрестностях Варшавы и Катовице выявлено 16 случаев заражения индийским штаммом, сообщает «Польское радио».

«К этому времени исследованы 14 образцов из этих двух очагов, которые подтверждают, что это – индийский штамм. В общей сложности, к этому времени зафиксированы 16 случаев заражения индийской мутацией коронавируса», - сказал глава польского Минздрава.

При этом он пояснил, что вышеуказанное количество инфицированных включает два случая заражения родственников дипломата, который вернулся из Индии.

Адам Недзельский подчеркнул необходимость особого внимания к новым мутациям коронавируса, напомнив, что третья волна пандемии была вызвана именно британским штаммом.

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