«Судя по отчетам из регионов, голодные бунты начнутся оттуда» 1 5.05.2021, 10:06

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Прямо на фоне рапортов начальства, о том как у них все зашибись.

Лукашенко же решил бомбить, например... Войровку, пишет в «Фейсбуке» белорусская писательница Евгения Пастернак.

В ответ на санкции потребовал информацию о европейских проектах внутри страны, чтоб посмотреть на их работу. Чем закончится это «посмотреть», мы примерно представляем.

План — огонь! Оставить без работы всех, кто работал в европейских проектах — это гениально. И своевременно.

Наша экономика каждый месяц бьет собственные рекорды. 1 апреля 2021-го внутренний госдолг Беларуси составил 11,763 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд продержался месяц.

А сколько рекордов еще впереди!

Российская нефть в мае все-таки будет, но в 2.2 раза меньше, чем нужно. Но американские санкции пока не начали действовать, так что это только начало.

А судя по отчетам из регионов, там все рушится с такой головокружительной скоростью, что, похоже, голодные бунты начнутся оттуда. Прямо на фоне рапортов начальства, о том как у них все зашибись.

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