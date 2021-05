Друзья России оптом 5.05.2021, 10:49

Петр Саруханов / «Новая газета»

Быстро, недорого, анонимно

Летом 2020 года в Россию прибыл десант из представителей международной общественности для «наблюдения» за голосованием по поправкам в Конституцию. «Новая газета» при содействии центра «Досье» установила персональный состав достойных иностранных деятелей. И выяснила, что пресловутое «наблюдение» — спектакль, срежиссированный поминутно.

Ранним утром 3 июля 2020 года пассажиры из VIP-зала московского аэропорта Внуково прошли на посадку в ожидавший их Airbus A321 «Уральских авиалиний». Рейс был чартерный, пункт назначения — Минск. Несмотря на то что вместимость подобных авиалайнеров не менее 180 человек, самолет взлетел с 60 пассажирами на борту.

Этих 60 человек десятью днями ранее, также чартерными рейсами, завезли оптом из Минска в Москву. Кто-то назначил их «международными экспертами», способными оценить ход голосования по поправкам в российскую Конституцию. Демократичность, технологичность, открытость и честность российской избирательной системы вызвала у «экспертов» восторг.

На участке во время голосвания за поправки в Конституцию. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Международная общественность в восхищении

Поправки в Конституцию России были внесены по результатам «голосования», которое проходило с 21 июня по 1 июля 2020 года. Это и не выборы, и не референдум, а нечто не предусмотренное законом, но всенародное. Раз не предусмотренное, то и организовать наблюдение в соответствии с законом было невозможно при отсутствии такового. Однако без международной оценки безупречности сего процесса не обошлось.

Общественная палата организовала некие мероприятия с участием международных представителей. Раз их нельзя назвать «наблюдателями», назвали «экспертами». В эфирах федеральных и местных телеканалов эксперты, среди которых — действующие и отставные политики и чиновники, журналисты, бизнесмены и даже непонятно как затесавшийся в компанию «экспертов» психотерапевт выразили единодушное мнение: все прошло здорово, на высоком уровне, без нарушений, а если и с нарушениями, то с незначительными, которые никакого влияния на волеизъявление голосующих не оказали и оказать не могли. «Экспертов», согласно информации Общественной палаты, всего было около 60 человек, и мы не смогли найти ни в прессе, ни в социальных сетях ни одного замечания ни от одного из них. Только восхищение блестяще организованным «конституционным» процессом.

На несколько простых вопросов ответа не было.

Во-первых, где можно ознакомиться с полным списком «экспертов», представлявших «международное сообщество»?

Во-вторых, кто и как этот список формировал?

И в-третьих, кто за это платил? Кто покупал «экспертам» билеты на самолеты и поезда, кто оплачивал отели, кто заказывал завтраки, обеды и ужины, обеспечивал досуг?

Часть ответов «Новая газета» смогла узнать.

Общественная палата в глухой защите

С самого начала иностранное наблюдение за голосованием было чем-то непонятным. Центризбирком их не приглашал, так как «это не предусмотрено законодательством». Иностранцев привезла Общественная палата (ОП), причем ее представители подчеркивали, что правильно называть их следует не «наблюдателями», а «экспертами».

В июле 2020 года руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю на участках Максим Григорьев, отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си», не смог назвать точное количество иностранных экспертов и не ответил на вопрос о том, кто оплачивал их расходы. Господин Григорьев сослался на участие неназванных общественных организаций и предложил обратиться с этим вопросом после голосования.

Полагая, что прошло уже достаточно времени, чтобы Общественная палата успела разобраться с количеством экспертов и с финансированием их поездок, «Новая газета» обратилась с теми же вопросами к секретарю ОП Людмиле Михеевой, попросив также уточнить, кто формировал список приглашенных.

Судя по ответу, подписанному председателем Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым, список составляли все кому не лень и никто конкретно:

Из ответа Общественной палаты на запрос «Новой газеты»

«Предложения по участию иностранных гостей в процедуре экспертной оценки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации поступали от непосредственно желающих, а также от различных общественных объединений и некоммерческих организаций».

Ни одной общественной организации или НКО, якобы участвовавших в формировании списка, и ни одного конкретного должностного лица не указано, несмотря на повторный запрос «Новой».

Дезинфекция рук в аэропорту «Внуково», лето 2020 года. Фото: РИА Новости

По сообщению пресс-службы ОП, «всего поступили предложения по 185 экспертам из 66 стран, им были направлены соответствующие приглашения», «свыше 50 [экспертов] нашли возможность посетить Россию в период проведения общероссийского голосования, приняв участие в процедуре оценки проведения общероссийского голосования».

Что касается финансирования мероприятия с участием иностранцев:

Ответ Общественной палаты:

«Вопрос финансирования приезда экспертов в Общественной палате Российской Федерации не обсуждался, никаких расходов по приезду экспертов в Россию Общественная палата РФ не несла».

Предоставить поименный список экспертов в ОП также отказались. Сначала пресс-служба сослалась почему-то на отсутствие полномочий по распространению персональных данных. После того как в повторном запросе мы заметили, что персональные данные иностранцев, которые в качестве международных представителей, то есть публичных персон, открыто и под своими именами наблюдали за публичным мероприятием, которым является всенародное голосование, никакую охраняемую законом тайну составлять не может, а, напротив, представляют общественно значимую информацию, список опять-таки представлен не был:

Ответ Общественной палаты

«Прибывшие иностранные эксперты публично и открыто взаимодействовали со всеми обратившимися к ним представителями СМИ, их фамилии и имена цитировались в прессе» (Так в ответе. — Ред.).

Раз в Общественной палате не могут скопировать список и прислать его в газету (что заняло бы несколько минут), мы нашли его сами.

Вот этот список. Обнаружить его нам помогли расследователи из центра «Досье» и, как это ни странно, парламент Евросоюза.

Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Евродепутаты или ОП: кто-то врет

Среди «экспертов», которые давали комментарии прессе, было замечено несколько депутатов Европарламента. Вот Элен Лапорт (созданная Марин Ле Пен крайне правая группа «Идентичность и демократия») на пресс-конференции называет наше голосование «уроком для демократии» и примером для Франции, вот Тьерри Мариани (то же депутатское объединение, член крайне правого французского «Национального объединения») инспектирует голосование в Крыму.

Тьерри Мариани у здания Государственного Совета Республики Крым. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Дальше — проще. У депутатов Европарламента есть Кодекс поведения, в соответствии с которым они обязаны отчитываться о мероприятиях, если расходы на проезд, проживание или суточные были оплачены третьей стороной. На личной странице депутата Мариани мы такой отчет обнаружили.

К декларации прилагается несколько важных документов, на которых мы остановимся ниже. В самом же тексте документа нас заинтересовали подробности. Кроме перечисления гостиниц — «Рэдиссон» в Москве, резиденция «Бриз» в Ялте, — господин Мариани перечисляет авиарейсы, которыми он добирался из Парижа в Москву и Симферополь, а затем обратно. Любопытным показался рейс № U68351 Москва–Минск 3 июля 2020 года.

Из отчета Тьери Мариани. Выделенный фрагмент с указанием авиарейса U68351 Москва — Минск

Судя по открытым данным, этот номер принадлежал чартерному рейсу аэробуса А321. Центр «Досье» смог получить полетный список этого чартера. Благодаря этому списку мы увидели практически полный перечень иностранных экспертов, которых вот таким образом, коллективно, доставляют в Россию для создания картинки международного одобрения достаточно странных электоральных процедур.

Airbus A321, согласно техническим данным, принимает от 170 до 220 пассажиров. По данным «Досье», на борту самолета «Уральских авиалиний», совершавшего рейс из Москвы в Минск, пассажиров было около 60 человек (некоторые неточности возможны, так как нельзя исключить, что кто-либо из пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс, не полетел).

Украинский исследователь из «Европейской платформы за демократические выборы» (EPDE) Антон Шеховцов, пользуясь открытыми источниками, ранее смог вычислить 52 эксперта. Его работа оказалась весьма точна, наши данные во многом совпадают. На борту вывозившего экспертов из Москвы в Минск не оказалось около десяти человек, присутствовавших в списке Антона Шеховцова. Пятеро из них, скорее всего, ошибочно включены исследователем в список экспертов от Общественной палаты, а пятеро других — московские жители с иностранным гражданством, которым лететь никуда было и не надо. Зато мы нашли не менее 15 человек из разных стран, им не замеченных.

Итого около семидесяти представителей иностранной общественности из 29 стран.

Это хуже народа, это лучшие люди города

Жаль, что Общественная палата так и не рассказала нам, кто же все-таки вносил предложения по приглашению конкретных экспертов. Это могло бы объяснить их подбор.

Самая большая делегация — из Франции, 16 человек. Во Франции несколько десятков партий, в Национальном собрании десяток фракций, но достойными приглашения в Россию оказались исключительно ультраправые националисты из «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Без сюрпризов:

евродепутат и сопредседатель «Франко-российского диалога» Тьерри Мариани,

личный ассистент Ле Пен Мари Гризэ,

финансист партии Ле Пен Жан-Лин Лакапель

и еще дюжина соратников.

Основной ареной их деятельности назначили Крым.

Впечатления у евродепутатов превосходные. «Санитарные и избирательные правила соблюдаются. Остановите фейковые новости!» — требует господин Лакапель в твиттере

Visite des bureaux de vote en #Crimee pour ce dernier jour de référendum où les russes sont appelés à décider de leur destin.

Les règles sanitaires et électorales sont respectées.

Stop aux fake news !#Russie avec @ThierryMARIANI @HerveJuvin @PhOlivierRN @v_joron pic.twitter.com/5uJWcoVTAE — Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) July 1, 2020

Особое место во французской делегации занимает Тамара Волохова. Ей виза не понадобилась. Переехав в Страсбург в конце двухтысячных, она получила французское гражданство, но и от российского паспорта не отказалась. Успела побывать атташе депутата от ультраправого «Национального фронта» Эмерика Шопарда, политическим советником в крайне правой фракции «Европа наций и свобод» в Европарламенте, с лета 2019 года работает с Тьерри Мариани в группе «Идентичность и демократия». Подробно деятельность госпожи Волоховой собирается рассмотреть в своем расследовании «Досье».

Сербия. 6 «экспертов»

По количеству присланных общественников второе место занимает Сербия с шестью «экспертами»:

экс-министром обороны Зораном Джорджевичем,

депутатом белградского городского парламента Драгиньей Влк,

депутатом парламента города Крагуевац Николой Нешичем,

Валентиной Кечман из партии «Великая Сербия».

Зоран Джорджевич

Вторая по численности, сербская делегация первая по загадочности.

Дамьян Йович и Никола Савич экспертно и очень положительно оценивали ход голосования в Санкт-Петербурге.

Российская пресса называет их заместителями директора Канцелярии по Косово и Метохии (сербское государственное ведомство в ранге министерства). Но на сайте этой канцелярии таких заместителей директора не указано. И помощников директора с такими именами нет.

Корреспонденту «Новой газеты», который по телефону связался с пресс-службой Канцелярии, не смогли объяснить, кто эти люди и имеют ли они отношение к данному ведомству, а также попросили несколько раз повторить их имена, затем уточнили, что требуется письменный запрос. На последний ответа так и не поступило, на связь из Канцелярии более не выходили.

Афганистан. 5 человек

Еще одна крупная делегация — из известного демократическими практиками Афганистана. Пятеро представителей проверяли, как соблюдаются права избирателей в Москве и Нижнем Новгороде. Результат: «Мы даем этому проекту очень высокую оценку».

Германия. 3 человека

От Германии трое. Как и от Франции — все трое от крайне правых.

Члены «Альтернативы для Германии» Стефан Койтер из Бундестага

и Гуннар Линдеманн из берлинского парламента,

председатель «Прусского общества Берлин–Бранденбург» (выступающего за восстановление Пруссии) Фолькер Чапке.

Остальные страны

От остальных стран — по одному-двум экспертам.

Из Италии:

депутат парламента от правой «Лиги Севера» и основатель межфракционной группы «друзей Путина» Паоло Гримольди.

Из Латвии:

двое сопредседателей партии «Действие».

Есть и совсем загадочные персонажи. Например,

психотерапевт из Австрии Кристиан Данцмайер.

Или представляющая Узбекистан Зульфия Ашурова, никаких достоверных данных про которую нам обнаружить не удалось.

К гостям прибавили парочку сотрудников посольств из африканских стран, троих или четверых постоянно проживающих в Москве экспатов — и картинка для прессы готова.

За чей счет восхищались

Кто платил за перевозку экспертов из их родных стран в Минск, а затем в Москву и далее по России, кто обеспечивал им трапезы в ресторанах и проживание в отелях «5 звезд»? На этот вопрос должен быть простой ответ. Обычно расходы приглашенных наблюдателей оплачивает структура, их пригласившая. В случае с голосованием приглашающей стороной выступала Общественная палата. Но представитель ОП господин Григорьев безапелляционно заявляет, что палата не только не понесла расходов, но и «вопрос финансирования приезда экспертов в Общественной палате Российской Федерации не обсуждался».

Вот одно из приглашений от ОП на имя евродепутата Тьерри Мариани за подписью секретаря палаты Лидии Михеевой (такие же приглашения опубликованы и другими евродепутатами).

В приложениях к этому письму — подробная программа пребывания в России, предусматривающая перелеты, проживание в отелях премиум-класса, посещение ресторанов. Исходя из логики Общественной палаты получается, что госпожа Михеева пригласила «экспертов», никак ни с кем не обсудив финансирование и не предусмотрев, кто же за все это будет платить — так указано в ответе ОП на редакционный запрос «Новой».

Но в заполненном господином Мариани документе (так же, как и у его коллег) в графе «Наименование, должность и адрес третьей стороны, которая оплачивает или возмещает расходы депутата» (Nom, fonction et adresse du tiers ayant payé ou remboursé les frais du député), указано однозначно: «Общественная палата Российской Федерации» (Civic Chamber of the Russian Federation).

Вариантов немного. Либо лукавит Общественная палата, либо евродепутаты.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» на наш запрос ответили, что рейс 3 июля 2020 года U68351 был чартерным, заказчиком выступало юридическое лицо, при этом оплата производилась не в соответствии с каким-либо госконтрактом. Сведения о заказчике авиакомпания посчитала коммерческой тайной.

Авиапредприятие «Северсталь», чартерным рейсом которой часть экспертов прибыла из Минска в Москву 23 июня 2020 года, также не раскрыло заказчика, сославшись на то, что коммерческая информация разглашению не подлежит. В авиакомпании категорически отказались отвечать на вопрос, была ли эта перевозка оплачена по госконтракту.

МИД ни при чем

Предпоследняя надежда была на Министерство иностранных дел. По данным осведомленного источника «Новой газеты», вопросами визовой поддержки иностранных гостей занимались сотрудники посольства России в Беларуси, они помогали организовать пограничный контроль и получение транзитных виз непосредственно в VIP-зале минского аэропорта, они же и заказывали обслуживание пассажиров чартерных рейсов с экспертами в этом зале. В своем запросе мы просили сообщить, известно ли министерству, каким образом формировались списки иностранных экспертов, есть ли в МИДе их список, сколько их было, оказывали ли сотрудники МИДа какую-либо помощь в организации визита, известно ли МИДу, каким образом осуществлялось финансирование участия иностранных экспертов?

Ответ МИД дословно: «Информацией по поставленным редакцией вопросам не располагаем».

Дирекция аэропорта Минск на наш запрос не ответила.

Последняя надежда на Думу

Из соцсетей Gunnar Norbert Lindemann, открытый доступ

Организатор мероприятия утверждает, что не знает, кто оплачивал мероприятие. МИД никоим образом не осведомлен о том, сколько и каких именно иностранных экспертов (в том числе иностранных парламентариев различного ранга) с важной международной миссией посетили Россию. Осталась надежда на Комитет по международным делам Государственной думы: его председатель Леонид Слуцкий выступал перед «экспертами».

На вопрос известно ли ему, каким образом финансировались мероприятия с участием иностранных специалистов во время голосования по поправкам в Конституцию, господин Слуцкий не ответил.

Симуляция наблюдения

Как ни называй приезжих иностранцев, хотя бы и экспертами, но по сути их миссия заключалась в наблюдении. Они должны были, посетив избирательные участки и избирательные комиссии, оценить процедуру на соответствие демократическим и, учитывая обстановку, противоэпидемиологическим стандартам. Получился симулякр.

План посещения избирательных комиссий «экспертами» с указанием точного времени и адреса был разработан еще до их приезда и разослан вместе с приглашением.

Вот распорядок дня господина Мариани в Крыму:

с 09.30 до 10.00 — посещение избирательного участка номер 535 в Симеизе,

с 10.45 до 11.15 — участка номер 531 в Алупке,

затем участок номер 505 в Ялте

и далее — с часами и минутами.

Фрагмент расписания Тьерри Мариани из открытых источников

Фрагмент расписания Тьерри Мариани из открытых источников

Расписания получили и другие приглашенные. Временных участков «на пеньках» нами среди намеченных к «инспекции» не обнаружено.

Эффективность «экспертной оценки» процедуры голосования на заранее подготовленных участках в заранее оговоренное время предсказуема.

Молчаливые эксперты

«Новая газета» разослала около пятидесяти запросов, поинтересовавшись у экспертов, кто их пригласил, кто оплачивал поездку и было ли предусмотрено вознаграждение за участие. Послали всем, чьи контакты смогли обнаружить. Предполагалось, что политики и чиновники, столь охотно общающиеся с российской прессой по самым разным вопросам — от перспектив Крыма до ареста Алексея Навального, — прояснят ситуацию.

Не ответил ни один. Отозвались двое пассажиров чартерного рейса Москва–Минск — депутат парламента Армении Луиза Саркисян и белорусский политолог Вадим Гигин, которые не были задействованы в качестве экспертов на участках голосования, — они и ответили, что экспертами не были, оставив вопросы об оплате путешествия в Россию без внимания.

(По нашим данным, Вадим Гигин вместе с другими представителями Беларуси Сергеем Лущом, Александром Шпаковским и Алексеем Дзермантом посетил Петербург, но на участках для голосования, в отличие от своих спутников, действительно не зафиксирован.)

«Новая газета» относится к молчанию зарубежных экспертов с пониманием.

Наш первый несложный прогноз: в сентябре 2021 года мы встретим большинство из них в качестве наблюдателей на выборах в Государственную думу.

Наш второй несложный прогноз: оценка процедуры голосования на думских выборах будет неизменно высокой.

Все же: где деньги?

«Новая газета» обращается с вопросом к неведомым спонсорам, оплатившим проезд и проживание нескольких десятков иностранных гостей. Отзовитесь.

