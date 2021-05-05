Партизаны проводят акции по всей Беларуси и цитируют Германа Лебедя 5.05.2021, 10:48

Жители разных городов выходят с национальной символикой.

Партизанские акции продолжаются по всей стране, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

В ЖК «Магистр» после акции снова вернулась красота.

Партизаны Минского района заимствуют слова Германа Лебедя: «Мы самі можам выбіраць. Пакіньце нас у спакоі. Мой — бел-чырвона-белы сцяг. Мой герб — гэта Пагоня».

Партизаны Вилейки заявили: «Мы победим! Жыве Беларусь!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».