Эксперт: В Беларуси может повториться сценарий «МММ» 3 5.05.2021, 10:55

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Фото: Reuters

Свои вклады из банков смогут забрать только те, кто сделает это первыми.

Люди в Беларуси должны быть готовы к тому, что государство в очередной раз их обманет. Об этом в интервью «Радыё Свабода» заявил бывший чиновник Министерства по налогам и сборам, а также консультант Совета Безопасности Беларуси Евгений Бурый.

Сайт Charter97.org приводит основные тезисы интервью:

– Акция «Банкомат-обменник-банк» Белорусы продолжают экономический протест «банкомат-обменник-банк» 2 – это наш способ подготовиться к очередному обману и защитить свои сбережения в условиях, когда банкам нельзя доверять.

– Размер «необслуживаемых активов» достиг исторического максимума – 3,7 млрд рублей. Это сумма, которую заемщики не могут вернуть банкам, а банки – вкладчикам. Есть риск повторения сценария «МММ» – когда свои вклады смогут забрать только те, кто сделает это первыми.

– Белорусские банки берут на баланс все больше акций убыточных предприятий. Понимая общую ситуацию в экономике, такой вывод можно сделать из «Обзора депозитарных организаций» Нацбанка: с 1 января 2020 по 1 апреля 2021 почти в 2 раза вырос показатель «Акции и другие виды участия в капитале» – с 3,87 до 7,75 млрд рублей.

– Без господдержки и различных махинаций режима банкротство многих банков было бы неизбежным. Только за прошлый год беларусы забрали из банков более $2 млрд, что сильно ударило по банковской системе.

– Один из примеров махинаций – проект нового указа, в соответствии с которым все долги убыточных промышленных предприятий перед банками возьмет на себя «Агентство по управлению активами».

– В ближайшей перспективе в стране может наступить нехватка валюты. 90% госдолга – в валюте. Обязательные выплаты в этом году – $3 млрд. Резервные валютные активы за последние 16 месяцев сократились в 2 раза – с $5,6 до $2,8 млрд. Т.е. без новых внешних заимствований платить по долгам уже в этом году станет нечем.

– По нашим источникам, в условиях нехватки валюты в банковской системе может быть издан указ о выдаче валютных вкладов населению в белорусских рублях по курсу.

– Белорусы должны быть готовы к тому, что государство в очередной раз их обманет. И понимать, что наименее безопасным местом для хранения сбережений сегодня являются белорусские банки.

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