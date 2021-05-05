Ученые выяснили, как в Северный Ледовитый океан проникают «тепловые бомбы» и к чему это приведет 5.05.2021, 11:24

Фото: senfil.net

Открытие совершила группа океанологов из США.

Предыдущие исследования обнаружили, что под Северным Ледовитым в последние десятилетия накапливается огромный резервуар нагретой воды, проникающей в самое сердце полярного региона, где она угрожает растопить ледяной покров. Группа ученых из США подробно исследовала механизм этого явления, пишет «Вокруг света. Украина».

На протяжении десятилетий теплые воды, просачиваясь все в большем количестве в Северный Ледовитый океан, ускоряли летнее таяние арктического морскому льда. Ученые уже давно предсказывают, что летний ледяной покров в Арктике может полностью исчезнуть к середине следующего десятилетия.

Но группа океанологов из США, работавшая в рамках межуниверситетского проекта Stratified Ocean Dynamics of the Arctic (SODA), финансируемого Управлением исследований ВМС США, обнаружила еще один механизм таяния льда в Арктике. Это вихревые «бомбы» из теплой соленой воды, проникающие в холодный Северный Ледовитый океан из Тихого, нагревая лед и нарушая его структуру. Результаты исследования подробно описаны в Nature Communications.

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