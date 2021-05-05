Олимпиец Андрей Кравченко: Я верю в Победу 5.05.2021, 11:28

Андрей Кравченко

Фото: Reuters

Белорусский спортсмен десять дней держал голодовку в знак солидарности с политзаключенными.

Десятиборец, призер Олимпийских игр-2008 года и многочисленных чемпионатов Андрей Кравченко завершает голодовку.

— Сегодня вечером заканчиваю. Были некоторые сбои со здоровьем. Понятно, что сильная слабость, темнеет в глазах постоянно, когда садишься или встаешь. Бывает, колотит все тело. Вчера (был девятый день голодовки, — прим.) резко встал, потерял сознание, упал в ванной, хорошо, не на кафельный пол, — поделился спортсмен с корреспондентом «Салідарнасці».

За этот период он похудел более чем на 11 кг.

— Первые дни худел сильно, потому что выходила жидкость. На утро –десятого дня у меня минус 11,2 кг. До этого я уже голодал, но краткосрочно — 32 часа, — рассказал Андрей.

Однако главный результат акции, по его словам, не в потере веса.

— Я задумывал это не для того, чтобы похудеть, а в знак солидарности с заключенными, которые объявляют голодовку. И теперь я могу представить, как могут чувствовать себя эти люди. Конечно, им в разы тяжелее, чем мне, там и воды-то нет нормальной.

И в моральном плане меня столько людей поддержали. Все время думаю, как Игорь Лосик держал голодовку больше 40 дней! Это немыслимо! Не могу представить, как голодают девушки, Наталья Херше, она же вообще миниатюрная. Эти люди реально оказываются на грани жизни и смерти, — считает он.

Говорит, что с начала голодовки чувствовал депрессию, а теперь морально стало гораздо легче:

— Я не знаю, как еще могу помочь этим людям. Не могу не думать о них. Обязательно напишу Игорю Лосику и расскажу про свой опыт.

За все время голодовки никто из бывших коллег по сборной, тренеров или спортивных функционеров его состоянием здоровья не интересовался.

— Все боятся своей тени, поэтому никто не осмелился даже просто позвонить. Но меня поддерживали все близкие, и много незнакомых людей писали. Это очень вдохновляет. А еще я спортсмен, я верю в Победу, в то, что все сегодняшние жертвы не напрасны, — подытожил олимпиец.

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