Президент Кыргызстана заявил о реформе армии после столкновений с Таджикистаном

Президент Кыргызстана заявил о реформе армии после столкновений с Таджикистаном1
- 5.05.2021, 11:34
Будут сформированы и народные дружины в приграничных районах.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил о надобности реформировать вооруженные силы страны в самое ближайшее время, об этом он заявил в выступлении, посвященному подписанию новой конституции республики, сообщает ria.ru.
По словам Жапарова, страна нуждается в хорошо подготовленных и оснащенных подразделениях, которые могли бы успешно вести боевые действия в условиях горного рельефа.
«Мы займемся и формированием народных дружин в приграничных районах, чтобы в случае нападения на страну у нас был мобилизационный потенциал», – отметил он.
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы 29 апреля, окончательное перемирии стороны достигли 30 апреля.