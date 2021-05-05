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Президент Кыргызстана заявил о реформе армии после столкновений с Таджикистаном

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  • 5.05.2021, 11:34
Президент Кыргызстана заявил о реформе армии после столкновений с Таджикистаном

Будут сформированы и народные дружины в приграничных районах.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил о надобности реформировать вооруженные силы страны в самое ближайшее время, об этом он заявил в выступлении, посвященному подписанию новой конституции республики, сообщает ria.ru.

По словам Жапарова, страна нуждается в хорошо подготовленных и оснащенных подразделениях, которые могли бы успешно вести боевые действия в условиях горного рельефа.

«Мы займемся и формированием народных дружин в приграничных районах, чтобы в случае нападения на страну у нас был мобилизационный потенциал», – отметил он.

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы 29 апреля, окончательное перемирии стороны достигли 30 апреля.

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