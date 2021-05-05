Названы авто, в которых чаще всего скручивают пробег 1 5.05.2021, 11:44

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иллюстрационное фото

Информация, которая поможет водителям избежать обмана.

Очень часто мошенники при продаже автомобиля скручивают пробег, но на некоторых моделях это делают с особой регулярностью.

Портал auto.ria.com представил список из 30 моделей, среди предложений которых самая большая вероятность встретить "принудительное омоложение" автомобиля.

На опубликованной инфографике у каждой отдельной модели приведены доли предложений с выявленными "скрутками" в отношении к общему объему предложения.

Если у какой-то определенной модели указано значение 33%, это значит, что около трети таких авто, предлагаемых к продаже, могут быть со скрученным пробегом.

Статистика приведена за первый квартал 2021 года.

Наличие вверху рейтинга корейских авто объясняется тем, что многие из них ранее работали в таксопарках, тогда как отдельные ловкачи пытаются продавать их как обычные, некоммерческие авто.

Также в список начали попадать авто из Америки, в которых крайне редко встречаются "скрутки", так как их историю сравнительно легко проверить.

Также эксперты предупредили, что не всегда авто со скрученным пробегом может стоить дешевле. Чаще всего мошенники продают их по средним ценам на рынке.

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