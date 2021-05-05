В Севастополе российские корабли пилят на металлолом 5.05.2021, 11:57

Фото: Юрий Югансон

Топливо может вылиться прямо в Черное море.

В Севастополе назревает очередная экологическая катастрофа. Неизвестные захватили часть Казачьей бухты для разделки списанных кораблей Черноморского флота на металлолом. Жители протестуют против уничтожения дикого пляжа и загрязнения бухты, сообщает «Новая газета».

В районе Казачьей бухты в Севастополе в основном живут семьи военных. Здесь находится несколько воинских частей. Две недели назад на берег около танкового полигона начали свозить оборудование для распила крупных конструкций на металлолом. Затем появился и экскаватор, который начал разрывать прибрежную линию и углублять дно. Работы в море велись несмотря на то, что Казачья бухта — место обитания краснокнижных каменных крабов и креветок. Наконец, в бухту отбуксировали списанный малый ракетный корабль «Мираж», а затем — противолодочный корабль «Владимирец».

Когда территорию, на которой еще совсем недавно был пляж, начали ограждать забором, местные жители взбунтовались.

250 человек из СНТ «Пилот» подписали коллективное обращение к губернатору, в Севприроднадзор, в Росприроднадзор Азово-Черноморского бассейна, в прокуратуру города, Ростехнадзор и Законодательное собрание с просьбой остановить работы.

— Возникла реальная угроза бедствия техногенного характера, — говорит местная жительница Ксения Егорова. — 28 апреля мы обнаружили, что в акватории Казачьей бухты на поверхности воды появились характерные загрязнения в виде мазутных пятен и нефтесодержащей пленки.

Однако пока реакции властей нет, а возведение забора продолжается. Сейчас подход к морю оградили уже и колючей проволокой.

— Когда нет военных учений, жители района отдыхают здесь на диких пляжах, — объясняет Ксения Егорова. — А теперь Голубую бухту из-за сорванного строительства очистных перерыли, по санитарным нормам купаться там нельзя. И здесь, в Казачьей, из-за разделки кораблей скоро тоже нельзя будет ходить на пляж.

29 апреля группа жителей и журналисты севастопольского телеканала НТС отправились узнавать, кто же занимается распилом кораблей. Уже около объекта их остановил мужчина лет сорока в темных очках, одетый в толстовку и джинсы. Он начал ругаться и говорить, что у него «есть разрешение от командующего частью и ФСБ». Когда жители с журналистами подошли поближе к кораблям, мужчина и его люди начали толкать журналистов. Чуть позже подтянулся и человек, представившийся замкомандующего 810-й бригады морской пехоты Яном Сухановым. Он заявил, что через два дня корабли уйдут. Но ни военные, ни рабочие так и не показали жителям никаких разрешительных документов. Толкавший журналистов мужчина также не стал называть компанию, которая занималась разделыванием судов.

Местные подозревают, что работы ведут компании «Транслом» и «Метлом», которые недавно из-за жалоб жителей выгнали из другой севастопольской бухты — Стрелецкой.

24 марта стало известно, что Военная прокуратура Черноморского флота совместно с центром санэпиднадзора Минобороны выявили множественные нарушения в работе этих предприятий, вплоть до отсутствия лицензий. В Стрелецкой бухте эти компании допустили разлив нефтепродуктов, после чего оттуда их «попросили».

В декабре прошлого года аналогичная ситуация произошла в Севастопольской бухте в Инкермане. При распиле противолодочного корабля «Керчь» произошел разлив топлива. Площадь загрязнения составила 85 000 квадратных метров, нефтяное пятно покрыло большую часть бухты.

У военных в Севастополе в принципе довольно сложные отношения с экологией. Еще в 2019 году «Новая газета» писала о свалках на территории воинских частей города-героя. Теперь местные жители подозревают военнослужащих и в загрязнении бухт.

Правда, сами военные утилизацию кораблей в Казачьей бухте отрицают.

«Информация о разделке кораблей в бухте Казачья, появившаяся в сети Интернет не соответствует действительности, — сообщили «Новой газете» в пресс-службе Южного военного округа. — Корабли установленным порядком были списаны и в данный момент не являются имуществом Черноморского флота. В настоящее время они временно находятся в указанной бухте и работы по утилизации не осуществляются».

Так называемый «губернатор» Михаил Развозжаев 30 апреля в эфире гостелеканала пообещал в проблеме разобраться. По его словам, работы остановлены, а корабли покинут бухту в течение двух дней. Пока — только обещает. От подробных комментариев в пресс-службе губернатора отказываются.

Как сообщил «Новой газете» представитель Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов, выезжавший на место 30 апреля, в Казачьей бухте сейчас ведется строительство технической базы для утилизации кораблей как на суше, так и в акватории. По его словам, деятельность компании «явно не может быть законной». Во-первых, потому, что для получения лицензии для утилизации судов необходимо указывать существующие мощности, которые в Казачьей бухте только готовятся. Во-вторых, по мнению Гасанова, при подготовке к утилизации не были выполнены требования экологической безопасности. В-третьих, когда представитель компании говорит о том, что работы проходят на территории воинской части — это неправда: все акватории Севастополя находятся в собственности города и не могут быть переданы в ведение Минобороны или других ведомств. К тому же на территории Минобороны невозможна как хозяйственная деятельность частных структур, так и передача им земельных участков, подведомственных военным, и ведение на них коммерческой деятельности. «Непонятно, как там оказалась эта частная компания, является ли она приобретателем списанных судов на аукционе, или выполняет какой-то подряд для Минобороны», — поясняет Олег Гасанов.

— Командующий ЧФ Игорь Осипов сказал «губернатору», что работы прекратятся и суда уберут в течение двух дней, а у части морской пехоты с компанией, которая занимается утилизацией, никаких договорных отношений нет, — рассказывает Гасанов. — На самом деле в Севастополе есть необходимые мощности для подобной деятельности: это и акватория 13-го Севморзавода, и частное предприятие «Втормет» в Инкермане. Я могу предположить, что за пользование производственными мощностями для разделки судов необходимо платить. И какие-то нерадивые бизнесмены, то ли от флота, то ли гражданские, решили таким образом сэкономить на производственном процессе, при этом поставив под угрозу экологическую безопасность огромного района. Подобные действия недопустимы.

По словам бывшего председателя регионального отделения «ЕР» Бориса Колесникова, на месте утилизации боевых кораблей работает плавкран 12050. По данным информационного портала Черноморского флота, данный плавкран несколько дней назад, в апреле 2021 года, исключен из состава ЧФ. Между тем, со слов работников предприятия, двухдневная буксировка крана к месту назначения обошлась им в 450 тыс. рублей.

Интересно, что в 2011 году именно этот ПК по решению коллегии Высшего арбитражного суда РФ был выслан из Сочинского порта, так как на нем не было систем очистки нефтепродуктов и ряда других систем.

По состоянию на 3 мая утилизация судов в Казачьей бухте не то что не остановлена, а, наоборот, набирает обороты. «Работает техника, территорию возле моря огородили колючей проволокой, местные жители вместо того, чтобы отдыхать на майские праздники, каждый день проверяют, остановлены ли работы. Причем, несмотря на всю активность в соцсетях и обращения, к жителям не приехали, чтобы разобраться, ни депутаты-муниципалы, ни мажоритарщик от Законодательного собрания, ни представители регионального правительства», — говорит активист Сергей Михайлюк.

— Сейчас мы никому не нужны, а вот когда выборы начнутся, о нас вспомнят и понаобещают, — говорит местная жительница Анна Кривякина. — [В обычное время] никому не интересно, что в районе нет инфраструктуры, даже пешеходного перехода по дороге в школу для детей. И уж тем более, что бухта загаживается.

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