В Украине 101-летняя бабушка победила COVID-19 1 5.05.2021, 12:15

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Евгения Авраменко

Сейчас Евгения Авраменко живая, здоровая и шумная.

В Одессе от коронавируса выздоровела 101-летняя женщина-ветеран Второй мировой войны Евгения Авраменко.

Об этом сообщает «Суспільне».

Бывший врач с инвалидностью первой группы заболела COVID-19 в начале марта 2021 года. Болезнь протекала в тяжелой форме: сатурация упала до 83%, женщина теряла сознание и задыхалась.

«Я не знаю как заболела. Начала чихать, а потом поднялась температура. Я падала. Помню, вот стояла, а потом раз и упала, ногу сломала», — рассказала женщина.

По словам ее внучки Елены Оробей, несмотря на тяжелое состояние, больную не госпитализировали в больницу из-за нехватки свободных мест.

В течение трех недель ей дома ставили капельницы и оказывали кислородную терапию. По словам Елены, у женщины начались отеки конечностей и бред. Врачи посоветовали поставить женщине зонд для питания.

«Бабушка сейчас сидит живая, здоровая и шумная. И это, я считаю, очень обнадеживающе для всех, кто лечится от COVID-19 и любых других инфекционных заболеваний. Потому что все же это можно сделать, но главное иметь поддержку», — рассказала Елена.

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