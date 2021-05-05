Что происходит с белорусской нефтепереработкой? 1 5.05.2021, 12:18

5,094

фото: mazyr.by

Появились интересные данные о финансовом состоянии отрасли.

Прошлый год отметился для НПЗ резкими скачками цен на сырье, а также дефицитом поставок с российского рынка. Посмотрим, как это отразилось на финансах отрасли, сообщают banki24.by.

В Беларуси есть два крупнейших нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и Нафтан. В первом есть доля российских акционеров.

В корпоративном отчете Роснефти за 2020 год сказано, что эта компания косвенно владеет 21% акций мозырского завода — через ПАО «НГК «Славнефть».

Нафтан же целиком контролирует белорусское государство. В первом квартале 2020-го в связи с нефтяными противоречиями Беларуси и России были значительно урезаны объемы поставляемой на оба НПЗ российской нефти.

За январь—март выпуск продукции тогда сократился на 42%. Кстати, из-за этого в 2021 году наблюдается бешеный рост производства — ведь очень легко расти к аномально низкой базе.

За 3 месяца производство выросло к 2020 году на 47,1%. Во 2 квартале 2021-го данный эффект существенно ослабнет. В прошлом году пик рентабельности в отрасли наблюдался с марта по май.

Именно в ту пору держались рекордно низкие цены на нефть, что позволяло НПЗ брать дешевое сырье на переработку. Уже с лета, по мере восстановления нефтяных цен, рентабельность отрасли стала быстро падать. Декабрь нефтепереработчики закрыли с показателем около 5%. В 2021 году падение рентабельности продолжилось.

В 1 квартале она упала ближе к 3%. Интересно, что такой ориентир избрали в концерне «Белнефтехим». В апреле представители этого ведомства говорили, что целевой параметр доходности для белорусских НПЗ определен на уровне рентабельности продаж около 3%.

Согласно отчету за 2020 год у Нафтана сократилась выручка — с 7,712 до 6,520 млрд BYN. Вместе с тем, предприятие за счет удачных месяцев смогло нарастить прибыль от реализации — с 259,9 до 763,3 млн BYN. В результате рентабельность продаж завода за 2020 год достигла двузначной величины.

Чистая прибыль Нафтана осталась низкой для такого огромного предприятия — всего 4,5 млн BYN в 2020 году. Краткосрочные активы завода на 1 января 2021 года были на 1,103 млрд BYN ниже, чем краткосрочные обязательства, что косвенно указывает на дефицит собственной оборотки.

Выручка на Мозырском НПЗ также сократилась — с 8,410 до 6,659 млрд BYN. Зато прибыль от реализации выросла с 470,7 до 729,6 млн BYN. По итогу рентабельность продаж завода тоже преодолела отметку 10%. Чистая прибыль Мозырского НПЗ оказалась на порядок выше, чем у Нафтана, — 327,4 млн BYN.

Краткосрочные активы завода были на 251,3 млн BYN ниже краткосрочных обязательств. Так как Мозырский НПЗ является эмитентом облигаций, то завод опубликовал еще и промежуточную отчетность за 1 квартал 2021 года. Выручка завода ожидаемо выросла с 1,125 до 2,408 млрд BYN, а вот прибыль от реализации обвалилась со 105 до 34,8 млн BYN.

Иными словами, рентабельность продаж опустилась ниже 2%. Чистая прибыль за 3 месяца составила 21,4 млн BYN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».