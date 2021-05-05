Ученые рассказали, как присутствие детей повлияло на щедрость взрослых 2 5.05.2021, 12:24

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«Эффект детской значимости» наблюдался у обоих полов.

Психологи выяснили, что взрослые становятся более сострадательными и в два раза чаще жертвуют деньги на благотворительность, когда рядом с ними находятся дети или они думают о них, пишет Naked science.

Работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science. Всевозможные общественные организации зачастую используют образ ребенка, чтобы привлечь внимание к своей деятельности. Хотя детей искренне любят не так много людей, как это принято считать (хорошее отношение к детям относится к социально одобряемому поведению, поэтому далеко не каждый признается себе и другим в антипатии к малышам), их образ в самом деле может повышать просоциальную мотивацию взрослых.

Психологи из университетов Бата, Кардиффского, Сассекса (Великобритания) и Радбауда (Нидерланды) провели эксперименты с участием 2054 взрослых, чтобы выяснить, как общение с ребенком или мысли о нем влияют на щедрость. Так, в одном из экспериментов исследователи попросили часть участников описать, что представляет собой типичный образ ребенка, а затем просили пожертвовать определенную сумму на благотворительные цели.

Выяснилось, что те из участников, кто прошел перед этим подобное «упражнение», указывали на более высокую мотивацию к состраданию, социальной справедливости и сочувственному отношению к другим взрослым, которые нуждаются в помощи. Такую же тенденцию ученые проследили в эксперименте, где взрослых, которых просили сделать пожертвование на улице, окружали много детей. Когда их не было и прохожие были взрослыми, объем пожертвований оказался меньше в два раза.

Интересно, что «эффект детской значимости» наблюдался у обоих полов, всех возрастов и даже у тех взрослых, которые указывали на негативное отношение к детям. Подобное исследование, по словам его авторов, ранее никто не проводил. «Обнаружение того факта, что присутствие детей побуждает взрослых быть более сострадательными по отношению к другим, требует большей интеграции детей там, где взрослые принимают важные долгосрочные решения: например, по теме изменения климата», — заявил первый автор исследования доктор психологии Лукас Вольф из Университета Бата.

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