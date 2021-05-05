Видеофакт: Группа «Крама» презентовала клип «Дапіў віно»1
- 5.05.2021, 12:51
12 мая легендарная рок-группа выпустит новый альбом.
Группа "Крама" презентовала на Youtube клип на песню "Дапіў віно". Это песня с нового альбома "Зацьменны блюз", сообщает "Еврорадио".
В съемках клипа участвовали члены группы: Денис Дудинский, Хауа Амуда, Владимир Пугач и Александр Помидоров.
Песня "Дапіў віно" вошла в новый, девятый, альбом группы "Зацьменны блюз". Он появится на всех цифровых площадках 12 мая. Вечером того же дня группа презентует альбом большим онлайн-концертом.