Видеофакт: Группа «Крама» презентовала клип «Дапіў віно» 1 5.05.2021, 12:51

12 мая легендарная рок-группа выпустит новый альбом.

Группа "Крама" презентовала на Youtube клип на песню "Дапіў віно". Это песня с нового альбома "Зацьменны блюз", сообщает "Еврорадио".

В съемках клипа участвовали члены группы: Денис Дудинский, Хауа Амуда, Владимир Пугач и Александр Помидоров.

Песня "Дапіў віно" вошла в новый, девятый, альбом группы "Зацьменны блюз". Он появится на всех цифровых площадках 12 мая. Вечером того же дня группа презентует альбом большим онлайн-концертом.

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