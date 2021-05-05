Гордость и пармезан 1 Михаил Шевчук, «Сноб»

5.05.2021, 12:53

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А хорошо и сыто россияне могут пожить когда-нибудь потом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях присоединился к развернувшейся в стране политической дискуссии со своими философскими размышлениями о природе конфликта. Выглядит этот конфликт, по его мнению, просто: с одной стороны — люди, недовольные эмбарго на поставки зарубежного продовольствия. Рабы желудка, тоскующие по пармезану и готовые ради него на любую низость. А с другой — носители специального генетического кода. Обладатели особенных моральных качеств.

«Кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю», — пожурил Лавров оппозиционеров за чревоугодие.

Нарочно министр-дипломат решил свести всю физику к пармезану или правда так думает, неизвестно. Понятно, что Сергей Лавров хотел противопоставить прагматическое духовному. Однако развил свою мысль он, пожалуй, слишком широко. Получилось, что желание жить хорошо и сыто и быть уверенным за своих родных — то есть, проще говоря, стремление к стабильности — противоречит идее национальной гордости.

«Пущай он, гад, подавится иудиными корками! Чужой жратвы не надобно — Пусть нет, зато своя» — лучше поэта тут, пожалуй, и не скажешь.

На понятие национальной гордости руководители страны в разное время смотрели по-разному. Владимир Ленин, к примеру, в известной статье «О национальной гордости великороссов» писал так: «...Раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения, холуй и хам».

Немного удивительно, что сегодня либеральная оппозиция в этом вопросе, по сути, придерживается ленинских взглядов. Но для власти эти взгляды, естественно, давно уже являются устаревшими; никакого чувства негодования современному патриоту по такому поводу испытывать не полагается, а ровно наоборот.

Рассуждения министра Лаврова неожиданно вошли в резонанс с другим сюжетом. В правительстве, как выяснилось на днях, всерьез обсуждается вопрос о привлечении заключенных к строительству Байкало-Амурской магистрали. Сейчас БАМ испытывает недостаток кадров — и вот таким образом власть хочет его восполнить.

И то сказать — не так давно Дмитрий Песков жаловался, что России из-за эпидемии коронавируса стало остро не хватать мигрантов. Работать некому. А тут — проверенная практика. ФСИН оценила инициативу вполне оптимистично — за принудительные работы на БАМе, сказали в ведомстве, тысячам осужденных можно будет смягчить наказание. Более того, для них такие работы — настоящий социальный лифт. И заключенным польза, и обществу.

Связь может показаться неочевидной, но дело в том, что именно великие стройки всегда и создавали в России/СССР поводы для национальной гордости. Например, строительство Беломорканала так и называли — «гордость первой пятилетки».

В сборнике «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства», выпущенном в 1934 году, так и писали: «К числу подвигов чести и славы, подвигов доблести и геройства, уже обычных в нашей стране, присоединено создание Беломорско-Балтийского водного пути. Это одна из наиболее блестящих побед коллективно организованной энергии людей над стихиями суровой природы севера. В то же время — это отлично удавшийся опыт массового превращения бывших врагов пролетариата-диктатора и советской общественности в квалифицированных сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно-необходимого труда».

В политическом смысле значение стройки тоже было велико. Она должна была продемонстрировать, что советское государство может соорудить крупный проект без какой бы то ни было помощи Запада. Строительство велось под лозунгом «ни копейки валюты». Поэтому рыли самый длинный в мире канал вручную. Согласитесь, в этом есть особенный предмет для гордости, причем очень даже актуальный и для нашего времени.

Председатель Совнаркома Вячеслав Молотов и вовсе говорил о том, что «к позору для капитализма многие и многие тысячи безработных позавидуют сейчас условиям труда и жизни заключенных в наших северных районах. Это горькая правда, и о ней должны знать рабочие за границей». В общем, было чем пристыдить Запад.

Правда, последующие великие стройки коммунизма уже все-таки пришлось вести при активной помощи германских и американских инженеров и конструкторов, но об этом власть предпочитала не распространяться, чтобы не лишать граждан законного чувства гордости.

Пармезан каналоармейцам не полагался. Если они и задумывались о желании жить хорошо, сыто и быть в чем-то там уверенными, то делали это про себя; а с точки зрения пропаганды они представляли собой идеальных бескорыстных носителей тех самых моральных качеств, которые так близки министру иностранных дел.

БАМ, который строился в основном тоже руками заключенных (волонтеров-комсомольцев на стройку привлекли уже сильно позже), тоже ведь был предметом гордости для СССР. А в последнем ежегодном послании Владимир Путин, кстати, упомянул строительство Северного широтного хода — железнодорожной магистрали от Сыктывкара до Игарки, которую уже много лет проектируют, но никак не могут начать строить. Это тоже реинкарнация еще сталинского проекта — Трансполярной магистрали, начатого, но не доведенного до конца. Все одно к одному: если вдруг кому-то кажется, что поводов для национальной гордости не хватает, так возможности для их создания лежат, можно сказать, на поверхности. А хорошо и сыто поживем когда-нибудь потом.

Михаил Шевчук, «Сноб»

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