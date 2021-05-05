Сербия выплатит вакцинированным гражданам финансовую помощь 5.05.2021, 13:04

Сейчас в стране уже действует несколько пакетов финансовой помощи.

Все граждане Сербии в возрасте от 16 лет, которые были привиты от коронавируса или которые будут привиты по меньшей мере одной дозой до 31 мая, получат финансовую помощь в размере 3000 динаров (около 26 евро).

Об этом рассказал президент Сербии Вучич, передает "Балканский обозреватель".

Сейчас в стране уже действует несколько пакетов финансовой помощи гражданам и предприятия, в том числе прямые материальные выплаты, и эта "премия за прививки" будет дополнительной формой помощи.

"Мы не можем применять негативные дискриминационные меры к тем, кто не хочет делать прививки, хотя я считаю безответственным и эгоистичным не делать прививки. Мы думали о том, как вознаградить людей, которые обнаружили ответственность, и мы решили дать дополнительную финансовую помощь людям, которым сделали прививку ", - сказал Вучич.

Президент также сообщил, что правительство Сербии рассмотрит решение, согласно которому работники государственных компаний и государственных органов - солдаты и полицейские, если они не были привиты и заразились коронавируса, не будут получать больничные выплаты, хотя государства и будет лечить их бесплатно, как и всех других .

"На мой взгляд, это более чем справедливо", - сказал Вучич, добавив, что он, как Верховный главнокомандующий сербской армии, был привит и нет никакой логики для солдата считать себя умнее и отказываться от вакцинации.

На сегодняшний день в Сербии введено 3620000 доз вакцин, из них 2050000 - первые дозы и около 1570000 - вторые дозы. Иммунизированы 1330000 граждан. Население Сербии - 6,95 миллиона.

Власти Сербии рассчитывает вакцинировать до конца мая около трех миллионов граждан крайней мере одной дозой, чтобы достичь коллективного иммунитета.

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