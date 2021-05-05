Медики назвали идеальное сочетание продуктов для здоровья сердца 1 5.05.2021, 13:11

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Участники исследования придерживались этой диеты три месяца.

Чтобы сердце работало, как мотор до самых седин, а сосуды оставались чистыми - питайтесь по средиземноморской диете.

Этот тип питания довольно популярен, и вот опять медики подтвердили, что лучшего рациона для здоровья сердца и сосудов не найти, пишет u-news.com.ua.

Преимущества такой диеты давно оценили жители стран Средиземноморья: продолжительность жизни у них выше, а смертность от болезней сердца и сосудов - меньше, чем у восточно европейцев, северных европейцев и американцев. Участники исследования - люди с атеросклерозом и другими сердечно-сосудистыми патологиями питались по средиземноморской диете 3 месяца. И уже за столь короткий период уровень холестерина, который ведет к закупориванию сосудов, у них стал гораздо ниже.

Средиземноморская диета в основном состоит из растительных продуктов, при этом не исключаются мясо, рыба, море и молочные продукты. Диета базируется не на рекомендациях по отслеживанию ежедневного количества жиров, белков и углеводов и не на калорийности рациона. А на частоте употребления определенных групп продуктов за разные интервалы времени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

Основные принципы средиземноморской диеты таковы:

1. Используйте оливковое масло в качестве основного кухонного жира. Каждый основной прием пищи, а не перекус, должен сбалансировано включать овощи, фрукты, зерновые.

2. Еженедельно необходимы как минимум две порции рыбы и две - белого мяса. Старайтесь выбирать молочные продукты с низким содержанием жира и избегайте сладких йогуртов и молочных напитков.

3. Яйца не запрещены, но их рекомендуется съедать не больше 4-х за неделю.

4. Алкогольные напитки можно употреблять в сочетании с едой, предпочтение отдается вину. Но увлекаться спиртным не стоит.

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