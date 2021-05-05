Сотрудников ОВД превратили в крепостных 2 5.05.2021, 13:32

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Выезд из Беларуси ограничили и для сотрудников КГБ.

Сотрудникам МВД и КГБ ограничили выезд из страны, сообщает BYPOL.

«После некоторых публикаций служебной информации в сети и выезда сотрудников за рубеж у генералов знатно подгорело. Меры реагирования приняты как всегда «гениальные» – оперативным сотрудникам ограничили право на выезд из Республики Беларусь», пишет телеграм-канал инициативы.

Выезд из Беларуси ограничили и для сотрудников КГБ. для Выезд возможен только во Вьетнам, Египет, Китай, Кубу, ОАЭ, Россию и Турцию, но лишь при одобрении руководства (КГБ), без разрешения выехать нельзя.

Кроме того, всех увольняемых в настоящее время также вносят в базу по ограничению выезда бессрочно.

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