Сотрудников ОВД превратили в крепостных

Сотрудников ОВД превратили в крепостных2
- 5.05.2021, 13:32
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Выезд из Беларуси ограничили и для сотрудников КГБ.
Сотрудникам МВД и КГБ ограничили выезд из страны, сообщает BYPOL.
«После некоторых публикаций служебной информации в сети и выезда сотрудников за рубеж у генералов знатно подгорело. Меры реагирования приняты как всегда «гениальные» – оперативным сотрудникам ограничили право на выезд из Республики Беларусь», пишет телеграм-канал инициативы.
Выезд из Беларуси ограничили и для сотрудников КГБ. для Выезд возможен только во Вьетнам, Египет, Китай, Кубу, ОАЭ, Россию и Турцию, но лишь при одобрении руководства (КГБ), без разрешения выехать нельзя.
Кроме того, всех увольняемых в настоящее время также вносят в базу по ограничению выезда бессрочно.