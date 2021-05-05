«14 дней для возврата денег — слишком много» 2 5.05.2021, 13:55

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Банкомат забрал у белоруса деньги, но на счет они не поступили

Мужчина положил через банкомат деньги на свой счет, но те затерялись где-то в пути из-за проблем с интернетом. Банк говорит, возврат денег может длиться до 15 дней, потому что возврат — сложная процедура. Но если из-за этого просрочишь платеж по кредиту — все равно получишь штраф, сообщает onliner.by

В прошедшее воскресенье Александр пытался положить деньги на свою валютную карточку в лидском банкомате «Банка БелВЭБ». Деньги банкомат забрал, но на карточку они в итоге не дошли — затерялись где-то по дороге.

— Я пытался зачислить 140 евро на валютную карточку, чтобы тратить их потом в магазине. Банкомат забрал купюры, но на счет они не пришли, — рассказывает мужчина. — Приложение тоже не работало около получаса, но я не связал эти события. Когда заметил, набрал в службу техподдержки, там сказали, что был сбой с интернет-связью и мне нужно написать заявление в отделение банка в рабочее время.

В банке Александр узнал, что не один такой: у другого мужчины этот же банкомат зажевал в неизвестность 200 долларов. А еще узнал, что деньги ему вернут в течение двух недель.

— Для меня это не смертельно, деньги были не последними. Но 14 дней для возврата денег — слишком много, инкассация банкомата проходит намного быстрее. В банке я спросил: а если я вам из-за этого кредит просрочу? На что мне ответили: «Значит, заплатите 25 рублей штрафа». В общем, такая себе ситуация, — прокомментировал лидчанин.

Мы спросили в банке, что это было и почему ждать поступления средств нужно целых две недели. Говорят, процесс возврата денег — дело небыстрое.

— К сожалению, из-за технического сбоя 2 мая временно могли быть недоступны некоторые операции в банкоматах. «Банк БелВЭБ» приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства, — ответили в пресс-службе. — Мы всегда идем навстречу клиентам и, в зависимости от ситуации, предлагаем наилучшие варианты решения проблемы. В соответствии с внутренними правилами сроки возврата средств могут составлять до 15 рабочих дней с момента поступления заявления клиента. Процесс возврата денег небыстрый. Но, как правило, банк идет на внеплановую инкассацию банкомата, чтобы ускорить процесс возврата средств клиенту. «Банк БелВЭБ» уже сделал соответствующую заявку. В данном случае, по нашим оценкам, вопрос может быть решен в течение текущей недели.

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