Находка архивистов: маршал Рокоссовский родился не в Варшаве, а в белорусских Телеханах 6 5.05.2021, 14:00

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Портрет К.К. Рокоссовского

Шилов В.В.

Сведения обнаружил житель Брестской области, составлявший свою родословную.

В Национальном историческом архиве Беларуси (НИАБ) отыскали запись о рождении маршала Советского Союза и маршала Польши Константина Рокоссовского, сообщает nn.by.

Запись была найдена уроженцем деревни Сомино Ивацевичского района Брестской области Владимиром Михайловичем Абрамчуком во время его работы в читальном зале НИАБ при исследовании собственной родословной.

Согласно обнаруженным документам, Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский родился на белорусской земле — в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (ныне городской поселок Ивацевичского района Брестской области).

Сам маршал в разное время указывал разные места и даже даты своего рождения. Согласно одними сведениям, он родился 9 (21) декабря 1894 г., согласно другим — 9 (21) декабря 1896 г. Местом рождения называл то Варшаву, то Великие Луки Псковской области. Поскольку биографам никак не удавалось найти запись в метрических книгах, вопрос о точном месте и времени рождения оставался открытым.

Согласно обнаруженной записи, Константин, сын дворянина Ксаверия Викентьевича Рокоссовского, римско-католического вероисповедания, и его жены Антонины Ивановны, православного вероисповедания, родился 3 (15) сентября 1889 г., а 4 (16) 1889 г. и был крещен в Свято-Троицкой телеханской церкви.

Выходит, Константин Рокоссовский был на пять или даже на семь лет старше, чем это было записано в его документах. Исследователям было известно, что мать будущего маршала Антонина Овсянникова, умершая в 1911 г., была родом из Телехан. Однако никто не мог подумать, что в этом же местечке родился и сам Константин.

Как установили архивисты, род матери Рокоссовского происходит из имения Тулятичи соседнего Кобринского уезда Гродненской губернии (ныне в Ивановском районе Брестской области).

Для генеалогов и всех любителей истории родословная Константина Рокоссовского обещает много открытий. Тем не менее очень важным является факт того, что один из маршалов Победы, командующий войсками 1-го Белорусского фронта, командующий Парадом Победы 1945 г. родился на белорусской земле и имел белорусские корни, отмечается в сообщении НИАБ.

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