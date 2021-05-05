Стал известен лидер президентского рейтинга в Украине 8 5.05.2021, 14:07

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Кто пользуется самой большой популярностью у украинских избирателей?

Президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства готовы поддержать 31,4% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 мая результаты опроса Киевского международного института социологии, пишет "Гордон".

На втором месте – пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 18,1% респондентов.

Следом идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11,9%), экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (10,4%), нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,6%), экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,3%), а также лидер партии "Наши" Евгений Мураев (5%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов.

Опрос проводился 16–22 апреля среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

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