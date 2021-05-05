Экс-чиновник: Получен инсайд, что валютные вклады белорусам могут выдать рублями 19 5.05.2021, 14:13

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А для крупных вкладчиков готовят «кипрский сценарий».

Бывший чиновник Министерства по налогам и сборам, а также консультант Совета безопасности Беларуси Евгений Бурый заявил «Радыё Свабода» о том, что валютные вклады населению могут выдать белорусскими рублями по курсу:

- В стране, где «не до законов» и всем понятно, что «дна нет», не стоит исключать возможность повторения сценария кипрского банковского кризиса 2013 года. Тогда власти Кипра были вынуждены конфисковать значительную часть вкладов, размер которых превышал 100 тысяч евро. Я считаю, что на сегодняшний день есть все основания бояться повторения кипрского сценария в Беларуси. При этом порог для определения крупного вклада в Беларуси может быть существенно ниже 100 тысяч евро.

Изъятие части вкладов крупных вкладчиков будет наиболее приемлемым для банков сценарием.

По сведениям наших источников, около 80% общей суммы всех вкладов держат всего лишь 2 тысячи вкладчиков. Естественно, что многие из них входят в руководство страны или приближенные к нему. Даже сам глава Нацбанка Каллаур недавно рассказывал о своей стратегии рублевых вкладов.

Но так же, как и в самолет, улетая, заберут далеко не всех, так и предупреждать о будущей частичной или полной конфискации вкладов будут только самых близких и верных. И уж тем более никто не будет думать о рядовых вкладчиках, которые держат свои кровные сбережения на депозитах.

- Значит ли это, что остерегаться стоит только крупным вкладчикам?

- Вовсе нет, от частичной потери сбережений не застрахован никто. Мы получили инсайд от банковских работников о том, что в условиях нехватки валюты в банковской системе может быть издан «указ президента» о выдаче валютных вкладов населению белорусскими рублями по курсу. Первый шаг в эту сторону уже сделан - с 9 июля вступит в силу новый закон, согласно которому при возникновении ситуации, которая создает угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы страны, валютные ограничения могут быть введены на срок до одного года.

Мы решили оценить вероятность такого сценария.

Начнем с того, что валютный дефицит в стране может быть вызван плановыми выплатами по государственному долгу, который более чем на 90% одолжен в валюте. На межбанковских торгах мы уже видим валютный дефицит, так как удовлетворяется менее 10% заявок на покупку валюты.

В 2021 году Беларусь должна сделать обязательные выплаты по государственному долгу на 3 миллиарда долларов. Резервные активы Беларуси в иностранной валюте за последние 16 месяцев сократились вдвое — с 5,6 до 2,8 млрд долларов. О чем это свидетельствует? Что без привлечения нового внешнего кредитования в какой-то момент у Минфина не хватит валюты для очередной выплаты по государственным займам. И если белорусские рубли можно "допечатать", то с валютой сложнее. Поэтому наиболее простым выходом для правительства будет насильственно поменять деньги у населения через выдачу валютных вкладов в белорусских рублях. Насколько нам известно, подготовка идет полным ходом.

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