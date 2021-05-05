Ученые выяснили связь между группой крови и пристрастием человека к алкоголю

Ученые выяснили связь между группой крови и пристрастием человека к алкоголю5
- 5.05.2021, 14:18
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Исследование провели в США.
Наибольшую склонность к алкоголизму имеют люди со второй группой крови. К такому выводу по результатам исследования пришли ученые из Соединенных Штатов Америки, сообщает MedicalXpress (перевод — lenta.ua).
Определить причину уязвимости обладателей второй группы крови перед спиртным авторам научной работы не удалось. Ученые допустили, что провоцировать алкоголизм способен стресс. При этом появилась у специалистов и другая гипотеза. Они предположили, что на склонность пристраститься к спиртному влияют особенности работы надпочечников. У людей второй группы они провоцируют недостаток глюкозы в крови. Ощущая нехватку сахара, организм пытается его компенсировать на подсознательном уровне. В итоге появляется тяга к спиртным напиткам.
Чтобы уменьшить негативное влияние алкоголя авторы исследования рекомендуют людям со второй группой крови перейти на красное вино. Этот напиток, согласно данным ряда научных работ, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует растворению холестериновых бляшек. К тому же у вина меньше калорийность.
Достаточно стойкими к влиянию алкоголя оказались носители первой группы крови. Самым сильным иммунитетом в отношении спиртного являются обладатели IV группы. Люди с кровью А (II) также больше остальных подвержены другим заболеваниям.