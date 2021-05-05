А где же азарт?
- Сергей Фурса
- 5.05.2021, 14:28
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Разве могут понять эти простые радости современные дети.
В Советском Союзе были плюсы и минусы.
Минусы – вас могли расстрелять или отправить в ГУЛАГ.
Плюсы – отправляли не всех и можно радоваться, что ты выжил. А если еще и написать правильную анонимку, то можно увеличить жилплощадь на целых семь метров за счет комнаты соседа, за которым придут в три утра.
Минусы – нечего было жрать.
Плюсы – радость от того, что достал колбасу по блату.
Минусы – вы никуда не могли поехать.
Плюсы – экономия на заграничных поездках.
Минусы – вы жили бедно и средняя зарплата была ниже, чем сейчас в Украине.
Плюсы – ваши соседи тоже жили бедно, и не было успешного одноклассника, который теперь бесит своими фото.
Минусы – могли отправить в Афганистан умирать.
Плюсы – гордость за великую страну, которая может всем показать "кузькину мать".
Минусы – машина как роскошь.
Плюсы – нет пробок.
Минусы – железный занавес, никакого тебе Голливуда или международных трансляций.
Плюсы – интересный чемпионат по футболу, ведь ты не видишь, как играют в Англии.
Минусы – туалетная бумага появилась позже, чем в США появились цветные телевизоры.
Плюсы – да на фига та туалетная бумага, жрать все равно нечего.
В Украине же так печально. Как и в США и ЕС. Пошел в магазин и купил колбасу. И никакой радости. Колбаса и колбаса. А где же азарт? Приключения? Чувство, что ты победитель, если идешь домой с колбасой?
Пошел и купил картошку. А где же радость от того, что с ранней весны выезжаешь на природу и занимаешься физическим трудом? И свою картошку вырастил сам. И гордишься прямо своей картошкой. Никакой химии. Чистый продукт.
Разве могут понять эти простые радости современные дети? А эти скучные европейцы, у которых уже 70 лет все тупо хорошо. Слабаки. Разве это жизнь?
Сергей Фурса, "Фейсбук"