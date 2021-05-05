Жители российских деревень просят газ у Ангелы Меркель 16 5.05.2021, 14:36

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И смех, и грех.

Михаил Иванов из Пушкинских гор (Псковская область РФ — ред.) написал открытое письмо Ангеле Меркель – чтобы федеральный канцлер Германии посодействовала русской деревне с газовым вопросом. Псковская область, через которую магистральные газопроводы идут в Европу, газифицирована на 54%, и в большинстве населенных пунктов до сих пор газ был только в баллонах. С 1 мая нет и такого – поставщик прекратил деятельность из-за убыточного тарифа, установленного властями.

Корреспондент "Север.Реалии" разбиралась, почему это случилось и может ли помочь фрау Меркель.

"Уважаемая Ангела Меркель! – пишет житель поселка Пушкинские горы в Псковской области Михаил Иванов. – Ваша страна и вы лично сотрудничаете с Газпромом. И с Миллером вы наверняка знакомы. Будьте так любезны попросите господина Миллера привезти в наш поселок баллоны с газом. Может, вас он услышит. Мы согласны купить газ по любой цене. А также вы встречаетесь с господином Байденом на всяких там форумах, в том числе G8. Мы читали, что у них в США много сжиженного газа, который они всем предлагают. Может он и нам его поставит".

Открытое письмо канцлеру Германии он опубликовал 26 апреля в популярных псковских группах и на своей личной странице во "ВКонтакте". К Пушкинским горам не подведена газовая магистраль, объясняет он немецкому канцлеру, поэтому на родине великого русского поэта дома отапливают дровами. А еду готовят на плитах с газовыми баллонами. Газ дорогой, но народ "почти смирился". "И вот у меня закончился газ. Я хотел купить баллон. Но оказалось, что нам больше не будут их привозить. На чем готовить пищу – непонятно! Очевидно, власти решили перевести нас на сыроедение. Но даже в военное лихолетье картошку ели варёную", – сообщает г-же Меркель пскович Иванов.

"Молодец, мужик, уважуха!", "Четко написал", "От них газ дешевле будет", – так отреагировали в комментариях соседи по Пушгорам, а жители других районов области попросили их тоже "внести в план", потому что без газа в баллонах остались все. Последние поставки были месяц назад, и аккурат к длинным майским праздникам баллоны у людей опустели.

– Нам глава волости четко сказал, что в деревни газ в баллонах теперь возить не будут. Бросили людей на произвол судьбы, ни один чиновник к нам сюда не приезжает. У кого есть печка, будут с ней спасаться. Другие – ломать ветки, разжигать костры и готовить на них, – рассказывает волостной депутат ЛДПР из деревни Кирово Игорь Поляков и показывает пустой красный баллон с потертой надписью "Пропан".

Мы дровяные плиты выбросили, понадеялись на лучшую жизнь

– Два кирпичика во дворе сложил – кастрюльку поставил, да только нельзя теперь так, запретили жечь у дома, – перебивает депутата пенсионерка Людмила Никандрова. – В феврале закон вышел: должно быть расстояние от дома или сарая пять метров. В других странах люди туалет отапливают газом, а мы сварить пожрать не можем!

– Мы дровяные плиты выбросили, понадеялись на лучшую жизнь, – говорит Валентина Семенова. – У нас труба газовая в пяти километрах в Стремутке, думали протянут и до нас. А теперь мы пропадем без газа.

Остальные жители деревни, подошедшие поговорить с корреспондентом Север.Реалии, согласно кивают. Домашние печки никого не спасут, потому в теплую погоду их дома топить невозможно: "50-60 градусов будет, как в бане! На дровах разоримся и от жары сдохнем", – объясняют люди.

"Цены стали чумовые"

В Плюсском районе газ в баллонах поставщик из Пскова последний раз привозил 5 апреля, и жители до сих пор недоумевают в местных группах: "Когда будет газ? Есть у кого лишний заполненный баллон?" В Себежском и Гдовском районах газ в баллонах пропал с 1 мая. Сотрудники местных филиалов ООО "Псковтрансгаз", который занимался доставкой, получили извещение о полном сокращении. Работы с 1 мая лишились 30 человек.

– Сейчас кажется фантастикой, что когда-то газ в баллонах просто подвозили к дому. Ситуация очень нехорошая, особенно в деревнях. Здесь плохие дороги, у пенсионеров нет машин, чтобы доехать за 70 километров на заправку и, если там согласятся (по закону, наполнять на заправках бытовые газовые баллоны строго запрещено. – СР), купить газ, этот баллон золотой по цене будет! – рассказывает жительница Гдовского района Татьяна Ерохина. – В администрации сказали, что в муниципальных домах газ есть, а что в частных – их не касается. Но это же неправильно.

Информацию о прекращении работы компании подтвердили и в районных администрациях, уточнив, что уведомили о сложившейся ситуации губернатора.

Руководство ООО "Псковтрансгаз" объяснило сотрудникам и районным покупателям, что закрывается из-за низких цен на газ, которые установил региональный комитет по тарифам и энергетике. Государство стало регулировать цены на газ в баллонах с 2020 года (в 2019 году вышел приказ Федеральной антимонопольной службы, по которому централизованная продажа сжиженного топлива для бытовых нужд считается коммунальной услугой и подлежит ограничению). После вступления закона в силу газ в Псковской области подорожал больше, чем в два раза. Цена с 574 рублей за баллон сначала выросла до 840 рублей, а потом перемахнула за тысячу рублей.

– Цены стали чумовые, все люди возмущаться стали. Лишний раз не включишь, а без питания человек не проживет, но оно на газу. Такое национальное достояние – и смех, и грех, – сердится сотрудница Дома культуры в Псковском районе Елена Тихомирова.

– В январе был 960, а сейчас 1290 рублей, а до января когда-то и 640 рублей бывал. А потом – тысяча, и понеслось. Но семье на месяц баллона не хватает даже. Разоримся! – уверена ее соседка Любовь Антонова.

"Закупаешь по 40 рублей, продаешь за 29"

В Псковской области с сжиженным газом работают три компании – ООО "ПсковТрансГаз", ООО "Союз" и АО "Псковские коммунальные системы". Последняя вышла на рынок газа с подачи региональной администрации в 2019 году и заняли нишу обеспечения резервуарных установок, которые в некоторых районах области используются для централизованной подачи газа в многоквартирные дома.

Газ в баллонах жителям по всей области развозил только "ПсковТрансГаз". Ему региональный комитет по тарифам в начале 2021 года установил цену на газ для продажи в размере 591 рубль 20 копеек за баллон (у "Союза" тариф – 569 рублей 40 копеек за баллон, у "Псковских коммунальных систем" – 489 рублей 80 копеек).

Еще год назад директор Андрей Зелютков "ПсковТрансГаза" заявлял, что установленный администрацией региона тариф на газ в баллонах не покрывает их расходы, а предложенная властями квартальная субсидия максимум компенсирует убытки лишь за месяц, предупредив о возможном уходе с рынка. Компенсировать убытки фирма пыталась за счет стоимости доставки, поэтому баллон и дорожал для конечного потребителя, объяснил директор.

К апрелю 2021 года цена доставки выросла до 690 рублей. Сам баллон обходится покупателю в 591 рубль 40 копеек, но без подвоза его приобрести нельзя. После многочисленных жалоб из разных регионов центральный аппарат УФАС 23 апреля ограничил не только предельную стоимость баллона, но и доставки. Приказ вступил в силу 23 апреля​, и директор "ПсковТрансГаза" сразу объявил о прекращении работы.

Андрей Зелютков отказался от комментариев Север.Реалии: "Никакого смысла в этом нет, общественное мнение все равно формируется только в одну сторону". Но один из сотрудников компании, близкий к руководству, подтвердил, что фирма уходит с рынка доставки газа физлицам и сокращает 30 человек, до этого в 2020 году уволила еще 15.

– У нас всегда страдает народ. Работа в убыток длится уже почти полтора года. Должна быть нормальная субсидия из бюджета, но ее нет. Как можно работать, если закупаешь газ по 40 рублей за килограмм, а продавать должен за 29?! Но я его сливаю с железнодорожного вагона, заправляю в баллоны, везу абонентам, плачу налоги, зарплаты, выкладываю за бензин, транспорт. Как это сделать за 30 рублей?! – говорит представитель "ПсковТрансГаза". – В других областях это дотируется давным-давно, а у нас нет. Они нам говорят: "Вы не выходите на субсидию". А чего мне на нее выходить, если при тарифе в 29 рублей они субсидию заложили в один рубль? Конечно, мы за этим издевательством даже не идем. Губернатор заявил, что на территории области будет один поставщик – "Псковские Коммунальные системы". Эта компания учреждена властями. Мне кажется, она похожа на "Рога и копыта". У нас люди и техника. А там – письменный стол и компьютер.

Тарифы на газ в баллонах для бытовых нужд в Псковской области ниже, чем в большинстве регионов Северо-Запада. Так, в Ленинградской области правительство установило тариф 691 рубль 80 копеек за баллон, в Вологодской – 769 рублей 20 копеек, в Новгородской – 868 рубля 40 копеек, в Карелии – 830 рублей 80 копеек.

Поставщики газа могут рассчитывать на субсидию из областного бюджета. Она выдается, чтобы возместить недополученные из-за регулируемого тарифа доходы, и в каждом регионе рассчитывается по своей формуле. В числе переменных – оптовая цена сжиженного газа на биржевых торгах, стоимость его доставки по железной дороге до европейской части России и сумма, за которую топливо продается населению. В расчет также берется и экономически обоснованная розничная цена на газ: ее каждый регион устанавливает самостоятельно.

В компании "КарелГаз" и "ГНС-НОВГОРОД" корреспонденту Север.Реалии сказали, что продолжают продавать газ в баллонах в прежнем режиме, но не смогли ответить на вопросы об убытках из-за государственных тарифов и соразмерность субсидий, сославшись на отсутствующее руководство. В вологодской компании "СеверГаз" отказались комментировать свою работу и предложили отправить запрос "Почтой России".

В отделе реализации компании "ЛОГазинвест" рассказали, что в Ленинградской области стоимость доставки сейчас никак не регулируется, но компания и без того удерживает стабильную цену в течение двух лет. А из-за пандемии в прошлом году и вовсе немного понизила, понимая, что у основных клиентов-пенсионеров нет возможности платить дороже.

– Конечно, цена газа значительно выше той стоимости, которую предлагают, как тариф. Мы покупаем дороже и продаем дешевле, но поскольку получаем субсидию от правительства Ленобласти, то вопросов никаких нет. Но в одном из районов области другая компания также, как и у вас в Псковской области, отказалась продавать газ по тому тарифу. И получилось, что и мы туда сейчас поставить газ не можем, потому что это не было запланировано, и люди звонят просят, – рассказали в "ЛОГАзинвесте".

В момент, когда возникла проблема, все госорганы ушли на каникулы, поэтому получить комментарий регионального комитета по тарифам не удалось. Но еще до майских праздников на сайте губернатора председатель комитета по тарифам и энергетике области Елена Пилипенко объясняла жительнице Псковского района, куда пропал газ в баллонах: "Официального уведомления от ООО "Псковтрансгаз" в адрес администрации области о прекращении деятельности о реализации газа в баллонах не поступало, администрация области в настоящее время прорабатывает вопрос о привлечении других организаций, которые будут осуществлять деятельность по реализации населению сжиженного газа в баллонах". Пока же Пилипенко рекомендует предъявлять свои претензии районной власти, потому что "организация газоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления".

Из-за низких тарифов на газовые баллоны и доставку аналогичные проблемы не только в Псковской области. Член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты, генеральный директор компании "Газовый вектор" Андрей Вычужанин рассказал Север.Реалии, что демарши за последний год случились уже в семи зауральских регионах, где нет централизованного снабжения природным газом. Государство, устанавливая цены на доставку и баллоны, в это же время не регулирует стоимость сжиженного газа при закупке, отмечает эксперт.

– Эти компании покупают газ по рыночным, свободным, более высоким, ценам (его продавцы – Сибур, Газпром– ориентированы на внешние рынки, внутренний их не интересует), а продавать вынуждены по тарифу регулятора. А сейчас государство еще и стоимость доставки регулировать стало. Отпуск цены и свободный рынок вряд ли приведут к решению проблемы и выравниванию. Баллонным газом сегодня пользуются наименее защищенные социальные слои с невысокими доходами. А организации будут вынуждены поднять цену для населения в два-три раза минимум, чтобы хоть как-то обеспечить себе существование, – уверен Вычужанин. – При этом слабый контроль за оборотом сжиженного газа в баллонах – есть серые игроки, которые продают-перекупают газ непонятного качества из машины в кустах за бетонным забором и лишают дохода легальных поставщиков. Регионы же никогда не устанавливают адекватные издержкам субсидии. В итоге компании заведомо работают в убыток в текущем году без гарантии, что в следующем году им компенсируют выпадающий доход. Вот они и принимают решения об уходе с рынка. А большая организация, святая обязанность которой обеспечивать газом население, не скрывая говорит, что им не интересен этот бизнес.

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