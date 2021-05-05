Что будет с ценами и ставкой рефинансирования в Беларуси? 5.05.2021, 14:40

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фото: tut.by

Мнение эксперта.

Какого роста потребительских цен можно ожидать в Беларуси в ближайшее время и по итогам года? Будет ли меняться ставка рефинансирования и если да, то в какую сторону?

Свое мнение об этом в комментарии Myfin.by высказал финансовый консультант Михаил Грачев. Напомним, что ставка рефинансирования была повышена 21 апреля до 8,5%. В марте 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 8,5%.

О росте цен

- В первом квартале инфляция выросла существенно по сравнению с прошлым годом и тем уровнем, который был определен правительством в прогнозных показателях. Как указывал Нацбанк Беларуси в комментариях к статистическим данным по марту и первому кварталу, здесь сказалось влияние как внешних, так и внутренних факторов. Среди внешних факторов можно выделить рост цен на продовольствие во всем мире, а внутренних - рост административно регулируемых цен и тарифов.

Во втором квартале рост цен на продовольствие может быть несколько снижен. Наступает весенне-летний период, выходят на прилавки сезонные товары, и это в какой-то мере ведет к снижению стоимости продовольственной корзины. Так что фактор сезонности окажет некоторое влияние на инфляционные показатели - в сторону удешевления продовольственной корзины.

Но есть ведь и другие товары. Так, мы видим, в частности, что розничные цены на автомобильное топливо растут. Очередное повышение цены на 1 копейку произошло 4 мая, и это уже 13-е подорожание в 2021 году. Так, копеечка к копеечке, цена бензина выросла ощутимо. И трудно понять, когда «Белнефтехим» возьмет эти повышения «по копеечке» на паузу. Потому что в связи с санкционными ожиданиями есть вероятность того, что поставки сырой нефти на наши НПЗ могут быть ограничены в мае. Кроме того, с июня планово повышаются некоторые тарифы на услуги ЖКХ, например, субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды, тариф на газ.

Совокупность этих факторов во втором квартале может поддержать инфляцию на том уровне, который сложился на сегодня - 8,5% в годовом исчислении. Может, в мае инфляция немножко снизится - до 8,2-8,3%. Но маловероятно, что она будет ниже 8% в мае и вообще по итогам второго квартала.

В дальнейшем Нацбанк рассчитывает, что названные факторы будут снижать свое влияние на инфляцию. Но регулятор далек от того, чтобы к концу года ожидать инфляцию менее 7%. То есть, прогнозный показатель в 5,5% отложен в дальний ящик.

Изменится ли ставка рефинансирования?

- Последнее повышение ставки рефинансирования 21 апреля до 8,5% привело финансовую систему к нейтральному состоянию. То есть, в настоящее время ставка рефинансирования является нейтральной. В тех условиях, которые складываются по инфляционным показателям, пока нет никаких оснований для понижения или повышения действующей ставки Нацбанком.

Так что с большой долей вероятности в ближайшие полгода и, возможно, до конца года ставка рефинансирования останется на том же уровне. Если изменение и произойдет, то в пределах минимальных значений - может быть, на 0,25%, причем это допустимо как в одну, так и другую сторону, при ухудшении ситуации. Потому что нейтральная стоимость денег - это идеальное решение. По сути внутри страны наблюдается дефицит ликвидности. Это видно по данным статистического бюллетеня от 30 апреля, опубликованного Нацбанком. В частности, показатель широкой денежной массы свидетельствует, что количество денег в экономике уменьшается.

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