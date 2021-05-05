Италия и Германия провели операцию против мафиозного клана Ндрангета 1 5.05.2021, 14:49

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Задержан 31 человек.

В рамках совместного итальянско-немецкого расследование против мощного мафиозного клана Ндрангета задержан 31 человек, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и систематическом уклонении от уплаты налогов со стороны итальянских пиццерий и ресторанов в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Европол и Евроюст, которые координируют деятельность правоохранительных органов в Европе, заявили, что в операции в Италии и Германии приняли участие более 800 сотрудников полиции и налоговых органов.

Эксперты из обеих стран сформировали совместную команду для расследования дела, которое осложнялось из-за зашифрованных телефонных систем, которые подозреваемые использовали для связи.

Ведущий прокурор Италии по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо заявил, что расследование в Турине подтвердило, насколько глубоко Ндрангета проникла в законную экономику.

Подозреваемые, как считается, отмывали доходы от продажи кокаина на подставных предприятиях, таких как рестораны, продажа автомобилей и предприятия по импорту и экспорту продуктов питания.

Главный прокурор в немецкой Констанце Иоганнес Георг Рот заявил во время пресс-конференции, что расследование выявило крупномасштабное "систематическое уклонение от уплаты налогов" итальянскими пиццериями и ресторанами по всей Германии.

По его словам, рестораторы разработали целую бизнес-модель, которая включала импорт итальянских продуктов питания и уклонение от уплаты налогов в Германии.

В заявлении Европола и Евроюста говорится, что у злоумышленников было изъято сотни тысяч евро, а также оружие, кокаин, два роскошных автомобиля и драгоценности.

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