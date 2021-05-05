«Нет оснований»: «Белавиа» не выпустила из Беларуси айтишника с польской визой Business Harbour 8 5.05.2021, 14:54

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Ситуацию прокомментировали сотрудники компании, белорусские пограничники и консульство Польши.

В выходные в телеграм-чатах, связанных с эмиграцией и пересечением белорусской границы, появилось сообщение, что белорусского айтишника не выпустили из страны по польской визе Business Harbour. Это специальная виза для релокации программистов, пишет «Еврорадио».

Подробностей не было. Упоминалось, что человека не пустили на рейс якобы из-за некоего внутреннего распоряжения «Белавиа». Чуть позже в чатах стали писать, что это не единственный случай и по этой же причине в последнее время из страны не смогли вылететь шесть человек.

Суть дела

Еврорадио попыталось связаться с айтишником, который не смог покинуть Беларусь. Сам он отказался общаться с журналистами, потому что «это небезопасно».

Знакомые программиста связывают ситуацию с его женой: мол, ранее она переехала в Польшу, а в Беларуси на нее заведено уголовное дело. Сам айтишник — гражданин России, но имеет белорусский вид на жительство.

Также у него есть польская виза с пометкой РВН. Но этого оказалось недостаточно, чтобы пересечь белорусскую границу. Известно, что сотрудники «Белавиа» потребовали у россиянина или трудовой контракт с польским работодателем, или приглашение на работу от польской стороны. Хотя виза PBH означает, что в Польшу можно въезжать без трудового договора на руках: люди с такой визой могут искать работу уже на месте.

В аэропорту мужчине выдали документ о том, что у него «нет оснований для выезда из Беларуси».

Что говорит «Белавиа»

В «Белавиа» прокомментировали эту ситуацию так:

— На прошлой неделе были случаи недопуска на рейс в Варшаву иностранцев (в частности, россиян) с бизнес-визой, не имеющих на руках контракта на работу в Польше. Наличие контракта для иностранных граждан, следующих по бизнес-визе в Польшу, является обязательным требованием польской стороны.

Что говорят белорусские пограничники

По информации пограничников, условия выезда из Беларуси через воздушные пункты пропуска не менялись и требования кого-то не выпускать у них нет. «Через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси и иностранцев выезд не ограничен, но возможен не ранее истечения 10-дневного срока самоизоляции».

Что говорят поляки

Журналисты обратились за комментарием в польское посольство, где нам подтвердили, что «договор является обязательным для россиян, хотя для белорусов въезд в Польшу свободен».

— Но почему эти документы проверяет «Белавиа»?

— Авиалинии проверяют документы, чтобы потом не отвозить пассажиров обратно за свой счет, если им откажут во въезде. Но конечное решение о въезде в Польшу принимают исключительно польские пограничники.

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