Коллапс для малых предпринимателей: белорусским ИП запретят покупать товар за границей за наличные 4 5.05.2021, 14:57

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Мелкий бизнес просто не сможет выполнить это условие.

С 9 июля ипэшникам запретят покупать товар за границей за наличные средства. Предприниматели опасаются, что это парализует их деятельность, пишет nn.by.

Что же произошло? Весной 2019 года Нацбанк уже вводил подобный запрет. Но тогда предпринимателям удалось провести переговоры и изменить ситуацию в свою пользу. Принято было постановление и сделано исключение для небольших сделок — если ИП разово покупал за границей товара на сумму не более 100 базовых, то мог рассчитываться наличными.

В апреле 2021 года Совет министров и Нацбанк приняли постановление № 203/4, которое среди прочего отменяет и это ограничение. То есть покупка предпринимателем товара за границей на любую сумму должна проходить по безналичному расчету. Это решение вступает в силу с 9 июля.

Председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко объясняет: большинство ИП рассчитываются наличными и не смогут выполнить новые условия. Особенно пострадают предприниматели из районов, закупающие товар для продажи мелкими партиями — и они вынуждены будут взвинчивать цены.

«Если есть фирма, которая занимается большими поставками, то на их объем товара расходы ложатся незначительные — проценты за перевод, открытие счета, налоги. А если везешь маленькую партию, то эти расходы порой равны стоимости товаров и ведут к удорожанию до 100%. В России никто не будет по безналичному счету отпускать пять кофточек или пять пар обуви».

Во время эпидемии коронавируса предприниматели работу не прекращали, несмотря на закрытие границ. Они не могли выехать сами, поэтому заключали договора с транспортными компаниями, заказывали товар, а зарубежные партнеры его отгружали. Рассчитываться можно было наличными.

«С введением новых правил будет гигантскими темпами развиваться теневой сектор. У нас и так цены вверх пошли, теперь еще вырастут. Мы направили обращение в Совмин и Нацбанк с просьбой восстановить прежнюю норму. Готов разговаривать на любой диалоговой площадке», — заверяет Анатолий Шумченко.

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