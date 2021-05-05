Медики выяснили, кто «создает» новые штаммы коронавируса 1 5.05.2021, 15:09

11,216

Специалисты пришли к неожиданным выводам.

Ученые обвиняют детей и подростков в том, что они становятся «лабораториями» для производства новых штаммов коронавируса. Правда, речь идет лишь о молодых пациентах с сильно ослабленным иммунитетом, сообщает nv.ua.

У таких детей и подростков период болезни сильно растягивается по сравнению с обычными пациентами. И вирус имеет больше времени и возможностей для мутации.

К такому выводу пришли медики из Детского госпиталя Лос-Анджелеса, наблюдавшие за течением COVID-19 у двух детей и одного подростка, иммунная система которых сильно ослаблена из-за активной лечения острой формы лейкемии.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном медицинском журнале EBioMedicine, подразделении издания The Lancet.

Что выяснили ученые?

Большинство людей зараженных COVID-19, переносят болезнь в среднем за 10 дней, констатируют исследователи.

Однако, дети и подростки с сильно ослабленным иммунитетом переносят болезнь гораздо дольше.

«У них сохраняются симптомы, и инфекция остается активной на протяжении многих недель», — поясняет Дженнифер Дин Бард, директор лаборатории микробиологии детского госпиталя Лос-Анджелеса.

По ее словам, медики тщательно наблюдают за большим количеством пациентов, которые лечатся от рака, и большого количества таких случаев замечено не было. Однако, даже те немногие случаи, которые были зафиксированы, могут иметь огромное значение для глобальной ситуации с коронавирусом.

Все дело в том, что именно в организме таких пациентов вирус может получить самые опасные мутации. А сам пациент — стать их переносчиком.

По словам Дин Бард, вирус Sars-Cov-2 мутирует в среднем два раза в месяц, однако большинство этих мутаций не оказывают серьезного влияния на то, как протекает вызываемая им болезнь.

Бывают и исключения. Так, нашумевший штамм коронавируса под названием B.1.1.7 имеет 17 мутаций, которые делают его более заразным, чем другие штаммы. Хотя особых осложнений у больных это, как правило, не вызывает.

Дин Бард утверждает, что есть основания предполагать, что штамм B.1.1.7 мог возникнуть именно в организме молодого пациента (возможно, ребенка), который страдал от ослабленного иммунитета и долгое время не мог справиться с заражением SARS-CoV-2.

Авторы работы отмечают, что заражения, длящиеся месяцами, все же являются редкостью даже для пациентом с ослабленным иммунитетом.

Но это не значит, что такие случаи надо игнорировать, утверждает Дин Бард. По ее мнению, медицинские учреждения должны брать пациентов со слабым иммунитетом после химиотерапии и других агрессивных методов лечения на особый контроль, с тем, чтобы избежать распространения новых штаммов коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».