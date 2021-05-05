Телефонные мошенники в Беларуси придумали новую уловку 7 5.05.2021, 15:31

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На нее клюнули уже как минимум два жителя Могилевской области.

Телефонные мошенники придумали новую наживку, на которую клюнули уже как минимум два жителя Могилевской области. В этом регионе за одни сутки возбудили два уголовных дела за хищение путем использования компьютернои техники в крупном размере. Большой суммы денег лишились двое мужчин - злоумышленники действовали по одной и той же схеме, сообщает kp.by.

Один из пострадавших - 31-летний житель Могилева. Ему позвонили неизвестные по Viber и представились сотрудниками банка.

- Мужчине предложили поучаствовать в спецоперации по установлению мошенника среди работников местного отделения банка, - рассказали в Следственном комитете Беларуси. - Звонившие попросили мужчину взять кредит в банке и перечислить его на указанный счет.

Смысл операции звонившие объяснили так: чтобы якобы спровоцировать мошенника на преступление и вычислить его. Мужчина поверил и согласился помочь. Могилевчанин сделал, как его и просили: оформил онлайн на свое имя в банке четыре кредита на общую сумму свыше 16,5 тысяч рублей . Затем перечислил деньги на счет, который дали мошенники.

Так же поступили и с 81-летним жителем Могилевского района - он лишился своих накоплении на сумму свыше 10,5 тысяч рублей . Ну а «работники банка», как и стоило ожидать, после получения денег перестали выходить на связь.

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