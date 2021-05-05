Еврокомиссия может ограничить иностранным госкомпаниям доступ к инвестициям в ЕС 5.05.2021, 16:22

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Также компании будут проверять на наличие иностранных госдотаций.

Еврокомиссия (ЕК) предложила законопроект для устранения на внутреннем рынке Евросоюза (ЕС) «перекосов», вызванных иностранными госсубсидиями европейским компаниям. Согласно предложенному регламенту, комиссия получит право проверять инвестиции госорганов не входящих в Евросоюз стран. Также ЕК может получить право устранять эти «перекосы».

«Комиссия предлагает новые правила для устранения перекосов, вызванных иностранными субсидиями на едином рынке (ЕС)»,— сообщается на сайте ЕК.

ЕК планирует проверять на наличие иностранных госдотаций:

сделки по слиянию или приобретению европейских компаний, если их годовой оборот превышает €500 млн, а размер иностранных инвестиций в сделке составляет минимум €50 млн;

тендеры в сфере госзакупок в странах ЕС, если размер тендера с участием иностранных игроков превышает €250 млн;

любые сделки и «рыночные ситуации», в которых ЕК может самостоятельно инициировать проверку иностранных участников на получение ими государственной помощи.

В первых двух случаях компании должны будут самостоятельно уведомлять Еврокомиссию, получали ли они государственные дотации от правительств стран, которые не входят в Евросоюз.

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