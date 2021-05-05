Ученые: Мужчины значительно чаще умирают от последствий COVID-19 5.05.2021, 16:26

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Исследователи считают, что половые различия в характере развития коронавируса все же существуют.

Китайские ученые создали новую породу трансгенных мышей, крайне уязвимых для действия коронавируса, что помогло им найти новые подтверждения тому, что мужчины значительно чаще умирают от COVID-19. Их выводы были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

"Наши опыты с этими мышами показали, что самки значительно меньше страдали от инфекции, чем самцы. При относительно мягком течении инфекции они теряли значительно меньше веса, чем представители сильного пола, тогда как летальная доза вируса для них была значительно выше, чем для самцов", - пишут исследователи.

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане, медики стали замечать, что вызываемая им болезнь значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем представительниц слабого пола.

Эти различия биологи изначально связывали с тем, что клетки легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин. Впоследствии, мнения специалистов разделились, хотя большинство исследователей продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

Группа китайских ученых под руководством Сюэ И-Пин, ведущего научного сотрудника Института молекулярной биологии Академии наук Тайваня в Тайбэе, нашла новые подтверждения тому, что половые различия в характере развития коронавируса все же существуют.

Полный аналог болезни

Тайваньские исследователи пришли к такому выводу, экспериментируя на созданной ими породе трансгенных мышей, в чей геном была вставлена полноценная человеческая версия гена, кодирующего рецепторы ACE2. В отличие от других подобных разновидностей грызунов, фактически все ткани новой породы мышей постоянно и очень равномерно вырабатывали эти белковые молекулы, что имитирует то, как работает этот ген в клетках человека.

Эта особенность мышей, как обнаружили Сюэ И-Пин и ее коллеги, сделала их крайне уязвимыми для коронавирусной инфекции по сравнению со всеми другими животными, в чей организм может проникать SARS-CoV-2. Это проявлялось в том, что даже небольшие дозы вируса вызывали у них обширные поражения легких, а проникновение большого числа его частиц в их организм фактически гарантированно приводило к гибели грызунов.

Наблюдая за развитием инфекции в популяциях этих мышей, ученые заметили, что самцы и самки выведенной ими породы по-разному реагировали на инфекцию. В частности, при заражении малыми дозами вируса представители сильного пола теряли в среднем на 5-10% больше веса, чем самки. Аналогичным образом, при высоких дозах SARS-CoV-2 все самцы гарантированно умирали, тогда как 10-20% самок при этом выживало.

Анализируя содержимое различных тканей тела умерших грызунов, биологи обнаружили, что коронавирус проник в клетки мозга мышей и того, и другого пола, что привело к заметным изменениям в характере их работы. В прошлом исследователи не фиксировали следов SARS-CoV-2 в нейронах других животных.

Эта особенность трансгенных мышей позволяет использовать их для детального изучения того, к каким последствиям приводит проникновение коронавируса в мозг человека и поиска методов предотвращения подобного сценария, подытожили Сюэ И-Пин и ее коллеги.

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