В августе власти вытянули черную метку 1 5.05.2021, 16:34

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Посмотрите, как бастовал «Нафтан». Возможно, скоро придется повторить.

Тема санкций – максимально болезненна для хунты. Все, что останавливает или уменьшает поток валюты в страну, наносит для режима непоправимый урон. Истерика деда в стиле разборок гопника «Ты че, проблем хочешь?» только доказывает это, пишет «Ник и Майк».

Главная тема, которую сейчас пропаганда хочет замолчать любыми способами – это вторичные санкции. С первичными, мол, справимся – товарооборот с США не такой-то и большой. Навалить себе в штаны и делать вид, что так и надо – это любимое занятие хунты. И Белстат может сколько угодно рассказывать и показывать, что мы от американский санкций даже выиграем, но денежков на валютных счетах от этого больше не станет.

Поясняем для особо одаренных: вторичные санкции будут. В августе была вытянута черная метка. И сейчас маховик будет только раскручиваться. Забавно смотреть на серьезные лица на совещаниях, когда в глазах читается только старый-добрый авось.

При этом надо сказать, что санкции уже действуют на имиджевом уровне. Про сокращение поставок нефти на «Нафтан» вы в курсе. На предприятии прямым текстом говорят, что апрель – последний месяц с привычной зарплатой (даже премию за первый квартал выписали). Что будет в мае – никто не знает. Майк прислал ссылку на ролик, как бастовал «Нафтан» в августе. Это действительно было впечатляюще. Видимо, скоро придется повторить.

По сведениям Майка, на «Белшина» тоже бьют в колокола: российский «РУСАЛ» Дерипаски и украинский «Метинвест» Ахметова. Это очень болезненные потери для предприятия, которое в убытках как минимум с 2015 года. Россия и Украина – это половина всего экспорта «Белшины».

И продажи – это одно. Вторая важная тема, про которую не расскажут по телевизору – обслуживание и запчасти. Вместо иностранных вариантов никаких белорусских или российских аналогов нет и быть не может, если речь идет о высокотехнологических предприятиях. «Гродно Азот» и так день работает, два стоит. Дальше будет только хуже. И это тоже санкции.

Действительно, по многим ключевым показателям экономической безопасности ситуация критичная. Доля инвестиций в основной капитал – 19,5% (при норме – не менее 25%), валовый внешний долг в процентах к ВВП – 70% (норма – не более 55%), уровень ЗВР в месяцах импорта – 2,5 месяца (норма – не менее 3 месяцев).

Вторая интересная тема, которую обозначил «Шпиц» и мы готовы подтвердить. Хунта вовсю ищет, на кого можно повесить проблемные предприятия. Метод уже испробован на колхозах, но нынче масштаб трагедии может быть гораздо большим.

И еще немного про долги. В 2021 году Нацбанк планировал потратить на обслуживание внешнего госдолга 2,6 млрд долларов. По состоянию на 1 апреля выплатили 569 млн. ЗВР в иностранной валюте на эту же дату составил 2,8 млрд, по цифрам Нацбанка (видя, что творится с цифрами Минздрава, тут веры тоже до конца нет). То есть здесь все очень на тоненького, особенно если платежный баланс будет ухудшаться.

Вообще весело может получиться. Чтобы получать кредиты от России и ЕАБР (других источников пока не редвидится), нужно определенным параметрам соответствовать. А до них уже далеко.

С другой стороны, широко обсуждается информация о том, что российские банки отказались размещать бонды. Со своей стороны можем сказать, что цифра в 1,5 млрд завышена, однако суть совершенно верная. Консорциум этих банков и вправду готовился участвовать в выпуске ценных бумаг. Затем дал заднюю. Принуждение со стороны России входит в активную стадию.

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